Paul Peniu: „Suporterii Farului să nu-şi mai umfle muşchii la noi!”

Paul Peniu: „Suporterii Farului să nu-și mai umfle mușchii la noi!”

Președintele clubului FC Viitorul, Paul Peniu a declarat pentru Cuget Liber că nu înțelege de ce se face atâta scandal din cauza numărului de 100 de bilete repartizat suporterilor fariști la meciul de sâmbătă.„Se face prea mult tam-tam din cauza numărului de bilete pe care le-am pus la dispoziție suporterilor fariști. Am discutat cu ei în câteva rânduri și le-am explicat că stadionul nostru are o capacitate de doar 2000 de locuri și că nu le putem repartiza numărul de bilete solicitate din cauza unor factori care nu depind de noi. Fariștii ar face bine să-și umfle mușchii și să-și măsoare forțele cu galeriile echipelor mari și nu cu noi. Viitorul are un număr de 400 de abonați care vin la toate meciurile noastre de acasă. Noi nu le putem cere acestor oameni să stea acasă pentru că vor suporterii Farului să vină la acest meci. Îmi aduc aminte că la meciul din tur nu au fost mai mult de 1000 de spectatori. Suporterii fariști ar face bine să meargă în număr cât mai mare la meciurile de pe teren propriu ale Farului și să termine cu demonstrațiile de tipul «Uite ce mari și tari suntem noi în fața clubului Viitorul».” a declarat Paul Peniu - președintele FC Viitorul.