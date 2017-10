Paul Peniu, preşedintele Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi": "Ne-am depăşit cu mult obiectivele, suntem o mare familie!"

Paul Peniu, președintele Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi": "Ne-am depășit cu mult obiectivele, suntem o mare familie!"

La cinci ani de la înființare, Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi“ se poate mândri cu un sistem bine pus la punct din punct de vedere organizatoric, de selecție și de pregătire. Despre proiectele și obiectivele îndeplinite până acum, ne vorbește Paul Peniu, președintele Academiei.„Este al treilea campionat deja în care suntem în Liga I cu un obiectiv clar, acela de a promova și a procura jucători tineri pentru fotbalul românesc. Preocuparea noastră este permanentă pentru creșterea copiilor și promovarea lor. Într-un cincinal, pot spune că ne-am depășit cu mult obiectivele față de ceea ce ne propusesem inițial. În primii cinci ani, ne propusesem să creăm o echipă de seniori care, în campionatul acesta, să promoveze în Liga I, ceea ce s-a realizat acum trei ani. Un alt obiectiv era să avem la nivel de copii și juniori un titlu de campioni naționali. Pe lângă faptul că promovarea s-a produs în anul trei, până în momentul de față, la juniori, la toate categoriile, avem nouă titluri naționale!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, pre-ședintele Academiei Hagi, Paul Peniu.În momentul de față, aproximativ 300 de copii își desfășoară activitatea în cadrul Academiei. Dintre aceștia, aproximativ 60, veniți din țară, sunt introduși într-un program social, în care sunt incluse nu doar antrenamentele, ci și orele de curs de la școală și activități extra-curriculare: excursii, ieșiri la teatru sau la film, plimbări. În permanență sunt supravegheați și au un program bine stabilit.Paul Peniu ne spune că totul se petrece ca într-o familie. Și cum părinții trebuie să își susțină copiii, conducerea Academiei a găsit o modalitate de a-i motiva pe cei mici. Pe baza evoluției la antrenamente, a conduitei și a notelor la școală, dar și a cum se comportă unii cu alții, săptămânal, câte un sportiv este denumit „fotba-listul săptămânii”, iar fotografia sa este afișată la avizier. Pentru a face parte dintr-o echipă, antrenorii și întreaga conducere nu pun accent doar pe talentul fotbalistic. Pentru aceștia, sunt importante și notele la școală, dar și împlinirile personale. „O impunere pe care le-o facem noi este ca la 18 ani să facă școala de șoferi și să-și ia carnetul de conducere. Pe lângă faptul că este obligatoriu să învețe o limbă străină. Am fost cu ei prin turnee și este o mândrie când ai ca și translatori copiii tăi”, a precizat Peniu.Despre copii care au înclinație către fotbal, președintele spune că îi recunoști ușor: „Sunt câteva «simptome» pe care le vezi la cei mici. În primul rând, trebuie să îi placă fotbalul foarte mult și să urmărească meciurile. În al doilea rând, îi vezi mereu pe afară cu mingea la picior. Am un copilaș care e vecin cu mine, de la grupa celor născuți în 2003; după ce are antrenament, vine acasă și iese afară și bate mingea în spatele blocului. Îi recunoști ușor pe cei care sunt pasionați de fotbal, indiferent de vârstă”.