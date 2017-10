Paul Papp ratează meciul Farului cu Steaua II

Internaționalul de tineret al „marinarilor” a acumulat contra Tricolorului Breaza al patrulea cartonaș galben și e suspendat în etapa a 16-a, penultima a turului. La Farul nu va juca nici Cristocea, care a încheiat deja prima parte a campionatului. După ce că nu îl are la dispoziție pe acest final de tur pe Diogo da Silva, accidentat, antrenorul interimar al Farului, Gică Butoiu, se vede lipsit în etapa a16-a, în disputa cu Steaua II, și de celălalt titular din centrul apărării, Papp. „Absența lui Paul e una importantă, dar am încredere că cel care-l va înlocui se va descurca fără probleme. Steaua II are jucători tineri, foarte bine pregătiți, care aleargă mult. Pentru a ne impune, trebuie să dăm dovadă de mare angajament și dăruire”, a declarat Butoiu, pentru „Cuget Liber”. În fieful Stelei II, dar nici în ultima etapă, cu Gloria Buzău, nu va evolua nici Cristocea. Vasile s-a resimțit în ultimele zile în urma accidentării de la Galați, ratând din această cauză meciul cu Tricolorul Breaza. Investigația efectuată la București, la medicul echipei naționale, Pompiliu Popescu, a relevat că decarul Farului a suferit o ruptură musculară microfibrilară la piciorul drept. „Jucătorul este în tratament și recuperare pentru zece zile. Nu are cum să mai joace până la finalul turului”, ne-a spus doctorul Farului, Mircea Crețu. Meciul Steaua II - Farul a fost anunțat pentru duminică, 29 noiembrie, la ora 13, dar o decizie definitivă se va lua astăzi, în jurul prân-zului, nefiind exclus ca partida să fie mutată sâmbătă, 28 noiembrie. În afară de Diogo, Papp și Cristocea, Farul nu are și alte probleme de lot. Ieri, la antrenament au participat 24 de jucători, dintre care cinci portari, noutatea fiind Tănăsel Alexe, un goal-keeper de 18 ani din propria pepinieră. Ceilalți patru portari au fost Sardescu, Vl. Neagu, Fl. Dobre (revenit după durerile de spate) și Isleam, iar jucătorii de câmp: Mățel, Barbu, Papp, Buzea, Gaston, Pașcovici - fundași; M. Soare, Andrade, B. Andone, B. Teekloh, Rusmir, Păcuraru, L. Mihai II, C. Matei, Mansur, L. Leu - mijlocași; Chico, Fatai, M. Ene - atacanți. Acuzând o stare de oboseală, Bogdan Andone s-a pregătit separat, în vreme ce tinerii portari Neagu, Isleam și Alexe au făcut individualizare cu antrenorul Constantin Gârjoabă. „Marinarii” au avut la ședința de pregătire un coechipier-surpriză, Sevastian Iovănescu, președintele executiv al clubului, coborât din birou în iarbă pentru puțină mișcare. Iovănescu a alergat alături de jucători, a participat la „cinci contra doi” și și-a încercat șuturile la poartă. Tot ieri, fariștii l-au felicitat pe Gaston Mendy pentru vârsta de 24 de ani pe care a împlinit-o duminică, fundașul stânga senegalez făcând cinste după antrenament cu câte o bere. *** Altfel, Iovănescu a declarat, pentru Cuget Liber, că astăzi va fi numit noul șef al Academiei de Fotbal a Farului, în persoana lui Cristi Cămui, fostul antrenor principal al Farului II.