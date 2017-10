Pătulea părăseşte „corabia“ FC Farul

Pătulea părăsește „corabia“ FC Farul

Este trist, dar adevărat. Cel mai bun jucător din lotul FC Farul și-a luat zborul, zilele trecute, cel mai probabil, către CSMS Iași, acolo unde moldovenii îi vor oferi acestuia un salariu pe măsura sa.Problemele financiare încă se resimt la formația fanion a Dobrogei, dovadă anunțul șoc făcut de tehnicianul „marinarilor”. Chiar și după acordul făcut cu Gică Hagi, pentru disputarea meciurilor din Liga I de către FC Viitorul pe stadionul „Farul”, conducerea alb-albaștrilor nu a reușit să acumuleze banii necesari pentru a-l ține alături de echipă pe cel mai valoros atacant al său.Adrian Pătulea (28 ani) și-a finalizat contractul cu formația de pe litoral, zilele trecute, și se speculează că acesta ar fi plecat la CSM Iași, din spusele antre-norului Ion Barbu. „Pătulea și-a terminat contractul cu FC Farul, și a plecat la Iași, din ce am înțeles. Este o pierdere pentru echipă, însă, au mai fost cazuri de genul. Uitați-vă ce s-a întâmplat la Vaslui, care l-a pierdut pe Wesley, cel mai bun marcator din Liga I, și totuși se descurcă destul de bine fără el”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul FC Farul, Ion Barbu.Un nou amical și un nou jucătorFără sau cu Pătulea, FC Farul va disputa, sâmbătă, în deplasare de la ora 11.00, un nou amical, cu nou promovata în Liga a II-a, Unirea Slobozia. În plus, a fost adus și un nou jucător: Olivian Surugiu (Petrolul Ploiești), care, vineri, a efectuat primul antrenament cu noii săi colegi.Ion Barbu este optimist, chiar dacă plecarea lui Pătulea este o veste tristă, victoriile se țin în lanț pentru echipa sa, iar acesta vrea să-și păstreze ritmul pe care l-a creat.„Orice victorie aduce un plus de motivație echipei. Însă, ceea ce este important, este ca în aceste partide de pregătire să punem la punct problemele pe care le avem. Mai este timp până la începerea campionatului, și, cred că, ușor, ușor, le vom rezolva pe toate, și ne vom îmbunătății relațiile de joc”, ne-a mai spus Barbu.Jucători accidentațiPentru meciul de la Slobozia, „Barbone” nu se va putea baza pe Sorin Chițu în totalitate, care încă își revine după accidentarea suferită la gleznă. De asemenea, frații Andrei și Robert Neagoe întâmpină probleme de sănătate, și nu vor juca, iar Țabără este accidentat la genunchi.