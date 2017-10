Patru români în gala Superkombat World Grand Prix Reşiţa

Patru români în gala Superkombat World Grand Prix Reșița

Patru vedete Local Kombat, Cătălin Moroșanu, Raul Cătinaș, Sebastian Ciobanu și Ciprian Șchiopu, vor lupta pe 12 aprilie, la Reșița, în primul Superkombat World Grand Prix al anului 2014, eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița și transmis în direct în peste 80 de țări. După ce a absentat de la marea finală a sezonului 2013, Moroșanu se întoarce în ring pentru un super-fight împotriva vedetei din Extreme Fighting Championship Africa, egipteanul Mohamed Abdel Karim (1,93 m, 110 kg), poreclit Hulk, datorită stilului său extrem de agresiv. În meciul cap de afiș de la Reșița, Cătinaș se va duela cu cel mai bine cotat luptător francez în acest moment, Brice Guidon, cel care i-a învins de-a lungul timpului, printre alții, pe Hesdy Gerges, Rico Verhoeven și Frank Munoz, campionul Superkombat 2013. ''Este mai înalt decât mine cu 16 centimetri, dar nu mă tem. Aproape tot timpul am luptat având acest dezavantaj și de cele mai multe ori am câștigat. Am promis că 2014 va fi anul meu și am de gând să mă țin de cuvânt'', a spus sportivul originar din Lugoj, care vizează titlul mondial la categoria grea, potrivit Agerpres. Sebastian Ciobanu va lupta la rândul său, după o pauză de 7 luni, urmând ca pe 12 aprilie să-l înfrunte pe slovenul Enver Slijvar, câștigător al galei Superkombat New Heroes Italia, cel care în prezent este antrenat de legenda K-1, Xhavit Bajrami. Cel de-al patrulea român, Ciprian Șchiopu, va fi prezent în turneul piramidal de patru la categoria semigrea. De asemenea, în urma parteneriatului pe plan național cu Federația Română de Kempo, în premieră pentru o gală Superkombat, vor fi programate și trei meciuri pe reguli de MMA. George Păcurariu, autorul celui mai spectaculos KO din America în 2013, Aurel ''Pirtea'' Mineru și cel mai bun greu român din MMA, Zsolt Balla, vor disputa meciuri internaționale în deschiderea evenimentului de la Reșița. ''E un proiect pilot cu meciurile de MMA, iar în funcție de reacția publicului, vom continua să promovăm și acest sport. De la calitatea producției de televiziune și până la meciurile în sine, avem toate ingredientele necesare pentru un eveniment de top. E meritul autorităților locale din Reșița, în special, care au înțeles importanța acestui produs și că evenimentul va beneficia de o expunere mediatică uriașă. În plus, toate încasările din bilete vor fi donate Centrului Olimpic de Box, dar și mai multor cazuri sociale din localitate'', a declarat președintele Eduard Irimia. Programul complet al galei va fi anunțat la începutul săptămânii viitoare, însă biletele, care costă între 50 și 100 de lei, pot fi achiziționate de vineri de la Sala Polivalentă din Reșița, dar și începând de joi 3 aprilie din rețeaua eventim, magazinele Germanos, Orange și Vodafone din toată țara. Gala Superkombat World Grand Prix, programată să înceapă de la ora 20,00, va fi transmisă în România, în direct pe Sport.ro, iar imediat după miezul nopții, în reluare, pe Pro TV. La nivel global, gala va putea fi urmărită în direct în 83 de țări. Circuitul a fost deschis cu o gală Local Kombat ''România vs. Restul Lumii'', la Ploiești, în urmă cu o săptămână, dar până la Superkombat WGP Reșița, promoția românească va mai organiza un eveniment, vineri, la Middlesbrough, acolo unde sunt programate selecții pentru sportivii din Marea Britanie.