Patru fotbalişti de la FC Viitorul, la naţionala U23, în stagiul de la Marbella

Cantonamentul se va desfășura în perioada 31 mai - 9 iunie, iar cele două partide se vor disputa pe „Estadio Municipal” din Marbella, după următorul program: 5 iunie, ora 21.00, România - Mexic; 8 iunie, ora 21.00, România - Australia.





În lotul convocat pentru această acţiune se regăsesc şi patru fotbalişti de la FC Viitorul: fundaşii Radu Boboc, Gabriel Buta, mijlocaşul Andrei Ciobanu şi atacantul George Ganea. Iar coechipierul lor Florin Haită se află pe lista adiţională şi s-ar putea apela la el în cazul apariţiei unor indisponibilităţi.





Turneul olimpic de fotbal va avea loc în perioada 21 iulie - 7 august 2021. În urma tragerii la sorţi, România a fost repartizată în Grupa B, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras.





Naţionala de fotbal Under 23 a României va efectua un stagiu de pregătire în Spania, la Marbella, unde are programate şi două jocuri amicale, împotriva Mexicului şi Australiei, selecţionate calificate, de asemenea, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Cum prima reprezentativă are acţiune în perioada respectivă, tricolorii U23 vor fi conduşi de Nicolae Dică, antrenor în staff-ul selecţionerului Mirel Rădoi.