Patru celebri rugbişti australieni, sub comanda unui student român!

Patru celebri rugbiști australieni, sub comanda unui student român!

Selecționata Australiei a încheiat victorioasă turneul din emisfera nordică, după succesul de la Cardiff. Vizita Wallabies în capitala galeză a însemnat însă o experiență de neuitat pentru Alex Paval, un student român care își face studiile la University of South Wales. Paval, care a jucat la echipele de juniori din Baia Mare, pe post de centru sau aripă, este acum în primul an de licență pe filiera Rugby Coaching and Performance. Întâmplarea a făcut ca o lecție practică a studenților să coincidă cu o ședință de pregătire a echipei australiene. Profesorii galezi au cerut permisiunea staff-ului tehnic de la Antipozi, iar tinerii au trecut la treabă. S-au format grupe de lucru, fiecare student primind comanda unui grup de internaționali, pentru o durată de cinci minute. Alex Paval i-a avut la atelier pe Adam Ashley-Cooper, Quade Cooper, Tatafu Polota-Nau și Sekope Kepu. „Pur și simplu, nu mi-a venit să cred că patru mari jucători răspund la comanda mea. Totul a fost spontan și s-a petrecut grație recunoașterii pe care o au profesorii noștri în rugby-ul internațional. După ce am depășit momentul de uluială, i-am pus la treabă pe australieni. Am colaborat foarte bine cu ei, în special pentru că au răspuns foarte bine la comenzi. Ei au executat un ball up, ball down. Au fost foarte profesioniști, lucru care mi-a plăcut foarte mult”, a declarat, într-un interviu al Federației Române de Rugby, Alex Paval.