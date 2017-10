Patru atleţi constănţeni participă la Balcaniada din Turcia

1

atletism

si atletul de la LPS,,N. ROTARU'' PARTICIPA LA BALCANIADA IN TURCIA IN PROBA DE LUNGIME SI SE NUMESTE PRICOP IULIAN antrenat de PROF. CHIRICUTA NICULINA. De asemeni elevii sportivi la LPS ,,N. ROTARU'' RESPECTIV TIMOFEI ANDREEA PARTICIPA LA C. MONDIALE DE JUN.2 LA DONETSK IN UCRAINA IN PROB A DE 400MP SI 400MG SI LA C. EUROPENE DE JUN.I in ITALIA LA RIETI PARTICIPA BOBOC CRISTI NIC USOR IN proba de triplu SI ANDREEA TIMOFEI LA STAFETA DE 4X400MP insotiti de antrenoarea lor PROF. CHIRICUTA NICULINA