Patronul Viitorului, Gheorghe Hagi acuză arbitrajul din meciul cu Concordia Chiajna

Gheorghe Hagi a făcut o criză de nervi, ieri seară, după meciul FC Viitorul - Concordia Chiajna, terminat la egalitate (1-1), specificând că arbitrajul lui Teodor Crăciunescu nu a fost unul corect.„Meritam să luăm trei puncte, dar unii vor să luăm cât mai puține. Am spus în tur că nu vorbesc despre arbitraje, dar unele lucruri sunt prea pe față. Golul Chiajnei, penalty neacordat, penalty cu Petrolul, penalty și la Bistrița, dar noi suntem echipă mică. O iau pe coajă ce să fac?”, a spus Gică Hagi, care a reclamat un ofsaid la golul marcat de Concordia și un 11 metri neacordat echipei sale, Viitorul.„Măcar respect pentru acești copii cer care muncesc și meritau să câștige. Probabil că cineva undeva dorește să ne țină acolo cu punctele, pentru că avem prea multe. Prietenii sunt prieteni, îi cunosc. Balaj, acum Crăciunescu, au motive să dea pentru noi și nu dau. Ăsta e fotbalul, am tăcut până acum, am vrut să fiu profesionist, dar în România trebuie să strigi. A fost rea voință din toate punctele de vedere!”, a mai spus Gică Hagi.