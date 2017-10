Patronul Stelei a ajuns în arestul Poliţiei! GIGI BECALI, TREI ANI DE ÎNCHISOARE!

1

asteptam noutati despre voiculescu

Sa facem abstractie de cazul Becali.Față de marii corupti , Gigel e doar un gainar.El are rolul de “sacrificat” , pentru ca marii puscariabili responsabili de jefuirea tarii sa poata sa-si devoreze prada si sa scape de raspundere. Cele cateva condamnari sunt simbolice si nu rezolva marea coruptie.Sa facem o incursiune in trecutul apropiat si sa-i dam cuvantul lui Hasotti fost membru PNL, actualmente fecior de casa in USL care declara in Parlament in septembrie 2003 că “ singura ideologie a PSD aflat acum la carma țării este bazată pe coruptie,furt din banii publici si europeni,minciuna si demagogie….Nu cunosc nici un membru PSD care sa nu fie corupt sau incompetent”. Desigur,ca la vremea respctiva PNL era imaculat si condus (ca si acum),de oameni cinstiti si saraci. Cazul Becali si alte cateva,ne-au convins de faptul că cei care au strans averi in Romania, nu sunt muritori de rand ce stau sub lege,ci fericiti ai soartei,ce stau deasupra legilor.Ei fac politica,creaza legile,impart dreptatea,Pedepsirea unor astfel de oameni nu poate fi decat rezultatul unei revolutii politice.Pe calea obisnuita este exclus.Cazul Becali este praf in ochii nostri si ai Europei.Dar cine sa faca o asemenea revolutie ?Cei care cerseau bani la poarta lui Becali?Partidele care-si unesc fortele pentru a continua politica de imbogatire a unora si de saracire a celor multi?Sau noi,cei care am votat cu aceste partide ? Politicianismul perfid nu se sinchiseste de problemele economice si sociale.Toata politica se invarteste in jurul unuia ca Becali sau Rosca Stanescu, daca Cacarau va fi presedintele Romaniei,si daca se rupe in paișpe USL.Nu intamplator, prin demagogie si mituire cu sacosa s-a creat o clasa de milogi,o clientela care sta la usa partidelor asteptand pomeni electorale.Tara e bolnava de lepra politicianista si nu exista leac.Sa fim optimisti.Becali va scrie carti,isi va da doctoratul in probleme de drept sub coordonarea lui Ponta,si in scurt timp va iesi din puscarie triumfator si va putea sa se calugareasca la Muntele Athos .Flancat de doi generali-banditi,Becali se va putea crede un martir al cre(s)tinismului.Asteptam noutati in legatura cu Voiculescu.