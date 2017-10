Patronul Giani Nedelcu spune că nu sunt probleme financiare la Farul

Din curtea clubului constănțean au răzbătut știri referitoare la dificultățile de ordin financiar cu care s-ar confrunta gruparea, ceea ce ar fi afectat activitatea la multe nivele și ar fi stricat atmosfera. Finanțatorul Farului infirmă însă că sunt probleme cu banii, catalogând întârzierile salariale ca insignifiante. Surse neoficiale vorbesc de faptul că Farul ar avea restanțe financiare la jucători (atât de la prima echipă, cât și de la Farul II), la antrenori (echipa mare, Farul II, Academia de Fotbal), la staff-urile primei echipe, la personalul administrativ și la muncitori. Întârzierile salariale (de una - două luni) ar fi strecurat nesiguranța și nemulțumirea în sufletele oamenilor. În curând, se spune, jucători de la Farul, chiar 6-7, ar putea să-și depună memorii pentru a deveni liberi de contract. De asemenea, din pricina unei finanțări insuficiente, baza sportivă nu ar mai fi îngrijită și s-ar degrada. Patronul Giani Nedelcu a negat însă că aceasta e realitatea, precizând că întârzierile salariale sunt de ordinul zilelor și nu de cel al lunilor. „Nu sunt probleme financiare la Farul. Am plătit salariile la personalul TESA și la oamenii de întreținere, iar acum dăm banii și la echipa a doua, și la 2-3 jucători de la formația mare, cărora le rămăseserăm restanți. Nu se pune problema ca, de la prima echipă, să-și depună cineva memoriu. Nu a depășit nimeni 60 de zile. Au fost întârzieri de doar câteva zile. Pe cei care se îndoiesc că am avea forța de a susține echipa îi lăsăm să vadă singuri contrariul. Atât timp cât se achită salariile, nu sunt probleme financiare. Nu avem probleme cu apa, am plătit factura. Activitatea se desfășoară normal. Toate sunt numai zvonuri”, a declarat Nedelcu, ieri după-amiază. Farul a avut ieri un antrenament, la care a asistat din tribună și Cosmin Matei. Accidentat la un meci al echipei naționale Under-19, Cosmin a spus că speră să revină mai repede de 2-3 săptămâni, poate chiar la meciul cu FC Snagov, de duminică. Antrenorul Marius Șumudică i-a domolit însă avântul, declarând că nu are rost ca jucătorul să forțeze, astfel că va începe alergările ușoare de sâmbătă (și nu de mâine, cum ar fi vrut Matei), iar eventuala sa revenire s-ar putea produce abia la meciul cu Sportul Studențesc, de la finele săptămânii viitoare. Antrenorul a anunțat schimbări în echipă pentru meciul de Cupă de mâine, de la Tulcea (ora 16,30, în direct la sport.ro), dar nu va modifica și sistemul de joc, mergând în continuare cu 4-2-3-1 în dauna lui 4-4-2. „Mă interesează Cupa, dar veți vedea ceva modificări. Voi da șansă și altor jucători”, a arătat Șumi. Despre fundașul aflat în probe, Kamara Abdelhazzi, antrenorul a spus că, deși ar avea ceva calități, nu l-a impresionat în mod deosebit și nu crede că l-ar putea ajuta în acest moment. Stoperul de culoare cu dublă cetățenie, franceză și mauritană, ar fi intrat poate în calcul doar dacă Farul nu i-ar fi adus pe Papp (legitimat ieri) și pe Diogo. Altfel, nemulțumit de prestația tânărului portar Vlad Neagu, Șumudică l-a scos ieri din antrenament, transmițându-i ca de astăzi să meargă la echipa a doua.