Patronul Farului a spus că plăteşte o parte din bani la revenirea în ţară

Patronul Farului a spus că plătește o parte din bani la revenirea în țară

Fotbaliștii Farului așteaptă clarificarea situației de la club. Ieri, Chico a notificat Farul că, dacă nu începe să-și primească drepturile financiare, se va adresa FIFA. Fotbaliștii Farului își așteaptă în continuare banii, în cadrul lotului domnind o stare de incertitudine în privința acestei situații. „Cu patronii Farului am stat de vorbă ultima dată după meciul cu FC Botoșani, în urmă cu 12 zile, când au spus că trebuie să întocmim un plan pentru sezonul viitor. Urma ca săptămâna aceasta jucătorii să fie plătiți. Nu știm când se vor vira banii. Poate patronii vor veni azi (n.n. - ieri), poate mâine (n.n. - astăzi). Așteptăm clarificarea situației. Jucătorii sunt afectați, unii se găsesc în situația de a depune memorii, dar toată lumea se antrenează. Băieților le-am spus că programul de pregătire trebuie urmat și au înțeles aceasta”, a declarat directorul tehnic al Farului, Dennis Șerban, ieri, înaintea antrenamentului de după-amiază, singurul al zilei pentru „marinari”. „Momentan, nu sunt în România, ci în străinătate, în Rusia. Vom achita o parte din bani săptămâna aceasta, la revenirea în țară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, ieri după-amiază, Giani Nedelcu, patronul Farului. Tot ieri, atacantul Chico a notificat clubul că se va adresa FIFA dacă, într-o săptămână, Farul nu începe să-i vireze banii. „Astăzi (n.n. - ieri), am așteptat răspunsul clubului în privința cererilor mele de reziliere a contractului, și, cum nu a venit nicio reacție, am făcut primul pas pentru rezolvarea juridică a situației, depunând o notificare. Dacă, în șapte zile, clubul nu începe să-mi dea banii, memoriul va ajunge la FIFA, care, după alte zece zile, mă va declara liber de contract și va începe judecata. Sunt dezamăgit de modul în care am fost tratat de conducerea Farului”, a spus fotbalistul portughez. „Pe Chico întâi să-l ducem la un medic să vedem dacă mai poate juca fotbal. Dacă da, atunci îi vom da o parte din bani”, a replicat Giani Nedelcu. Robert Portik a plecat La antrenamentul de ieri, desfășurat pe terenul secund, au participat 21 de jucători (cu tot cu Adrian Senin). Ceilalți 20 au fost: Sardescu, Vlas, Măcelaru, Vl. Neagu - portari; Mățel, Pătrașcu, Păcuraru, Ignat, Buzea, Tudorache, Gaston - fundași; D. Prodan, Pantelie, Larie, B. Teekloh, Cristocea, Mansur, Al. Iovănescu - mijlocași; Doicaru, Fatai - atacanți. La echipă nu mai este însă mijlocașul adus în probe la Farul de Stelian Carabaș încă de pe vremea lui Ștefan Stoica, Robert Portik, care a plecat. Astăzi, ședința de pregătire a Farului este programată la ora 11.