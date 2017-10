Patronul Farului a fost dat afară de la Dinamo pentru că purta jambiere cu Steaua (galerie foto)

Aura de mister care se țesuse în jurul lui Giani Nedelcu s-a spulberat, sâmbătă, când noul patron al Farului a venit la stadion, a asistat la meciul cu Oil Terminal și a susținut apoi o conferință de presă. Omul de afaceri bucureștean Giani Nedelcu a venit la Constanța cu un grup de prieteni, dintre care nu au lipsit Constantin Neagu (vicepreședintele Consiliului Director al Farului) sau Cătălin Zmărăndescu, fostul bodyguard al lui Gigi Becali. Nedelcu a negat însă că luptătorul de K1 ar fi acum garda sa de corp. „Am venit cu prietenii. Nu am nevoie de bodyguarzi”, a spus Nedelcu. „Vreau să bag bani în fotbal, iar Farul Constanța să ajungă unde îi e locul, în Liga 1. Am găsit la Farul un mediu propice performanței, o bază sportivă de nivel european. În privința bugetului, vom plăti cât e nevoie pentru promovare. Sper din toată inima să intrăm imediat în Liga 1. Ar fi o catastrofă să nu reușim din primul an”, a arătat Giani. Noul patron al Farului a răspuns și la două întrebări care i-au tot frământat pe constănțeni în ultimul timp: dacă are bani să țină Farul și dacă este un om misterios, căruia nu îi place să iasă în față, să fie văzut. „Au apărut zvonuri că nu prea am bani să țin Farul? Lumea e rea. O să arătăm. Așteptați-vă la lucruri foarte bune. Nu mă căutați în Top 300, ci mai bine căutați echipa în clasament, la final. Important nu este să fiu văzut eu, ci lucrurile care se fac. Nu mă voi implica nici la transferuri, nici la formație, pentru că nu cunosc prea multe în acest domeniu și nici nu vreau să cunosc. Voi veni însă la toate meciurile. Nu am legături cu alți investitori din fotbal, iar pe Gigi Becali îl știu doar de la televizor”, a spus Nedelcu. Noul președinte al Consiliului Director al Farului a povestit că a jucat fotbal (la juniori) la Dinamo și la Școala Sportivă „Voinicelul”. „Asta nu înseamnă însă că țin cu Dinamo. Am fost dat afară de la Dinamo de Piți Varga, întrucât purtam jambiere cu Steaua”, și-a amintit Nedelcu. Giani a mai spus că nu are afaceri în Dobrogea, dar că urmează a se implica, urmând a construi un hotel în Mamaia. Noul patron al Farului a ținut să le transmită și un mesaj fanilor: „Constănțenii să aibă încredere că vom face tot ce putem pentru a promova. Îi așteptăm alături de noi la stadion”.