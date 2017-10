Păţania profesorului Paul Neagu. O poveste cu oameni de caracter!

Pățania profesorului Paul Neagu. O poveste cu oameni de caracter!

Într-o societate marcată de cancanuri, scandaluri și pseudo-modele, se mai găsesc și oameni de caracter, micii eroi anonimi, pentru care a face o faptă bună se înscrie în seria gesturilor firești. Despre un astfel de personaj, citiți în rândurile de mai jos.Iulie, stadionul „Farul”, pista de atletism. O zi fierbinte de antre-nament al lotului național feminin de bob al României. Profesorul Paul Neagu este cu ochii pe cronometru. Îi explică Andreei Grecu ce are de făcut pentru a mai câștiga o fracțiune de secundă în sprint. Antrenamente, antrenamente, antrenamente. Final de sesiune. Cu gândul la problemele administrative, pără-sește în grabă stadionul. Ajunge la Centrul Sport Forum când, brusc, realizează că nu mai are borseta!„Am simțit ca o lovitură de măciucă. Avem în borsetă două pașapoarte, 650 de lei, un telefon Samsung în valoare de 1.000 de euro, ștampila firmei și contracte de sponsorizare. Să le pierzi nu-i deloc o bucurie. Banii ca banii, dar mai ales timpul pierdut pentru schimbarea actelor. Când îmi luasem gândul de la borsetă, am primit un telefon surpriză, de la unul dintre angajații de la Farul, contactat de această tânără care a găsit borseta și mi-a returnat-o. Vreau să îi mulțumesc pe această cale pentru fapta sa, o carte de vizită pentru o nouă etapă în viață”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Paul Neagu.Tânăra eroină se numește Bianca Sadoschi, este absolventă a Liceu-lui „Decebal” din Constanța, iar la sta-dion mergea, la rându-i, pentru a se pregăti, alături de profesorul Oltean, în vederea admiterii la Academia de Poliție. „Este un exemplu de cinste, corectitudine și modestie. Nu a vrut niciun fel de recompensă, nici bani, nici echipament sportiv. Îi urez mult succes la admiterea la Academia de Poliție!”, i-a transmis profesorul Neagu.