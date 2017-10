Paşcovici poate reintra abia în etapa a patra, cu Petrolul

Pașcovici poate reintra abia în etapa a patra, cu Petrolul

Marius Șumudică a declarat că, după disputa de la Giurgiu, fundașul stânga Cosmin Pașcovici va rata și următoarele două meciuri ale Farului, contra Concordiei Chiajna (acasă) și Victoriei Brănești (deplasare), urmând a reveni, poate, în etapa a patra, la disputa de la Constanța cu Petrolul Ploiești. Pașcovici este accidentat la gamba stângă și a avut program separat și ieri. „Cosmin nu are șanse să joace cu Chiajna, dar nici cu Brănești. Și, indiferent dacă era bine, nu intra în calcule, fiindcă, până acum, a avut doar pregătire specifică. Sper să-l am apt cu Petrolul. Dar sunt mulțumit de înlocuitorul său, Gaston, care și-a făcut bine treaba la Giurgiu. Are niște calități extraordinare, iar dacă se va ordona în joc, va fi un jucător de bază”, a spus Șumudică.