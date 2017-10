Partide de verificare pentru rugbiştii de la CS Cleopatra

Partide de verificare pentru rugbiștii de la CS Cleopatra

Echipa de rugby U16 de la CS Cleopatra Mamaia a invitat, în aceste zile, la Constanța, echipa similară a Centrului Național de Excelență de la Cornu pentru a susține ultimele două partide amicale înaintea debutului campionatelor naționale. Miercuri, pe terenul Constructor-Cleopatra din Complexul Sportiv „Badea Cârțan” cele două echipe au oferit un meci extrem de interesant. Partida s-a terminat nedecis, scor 12-12, însă sportivii celor două formații nu s-au menajat deloc, clinciurile și placajele fiind la cea mai mare intensitate. CS Cleopatra Mamaia și CNE Cornu se vor întâlni și astăzi, de la ora 17, tot pe terenul „Constructor-Cleopatra”, în ultimul duel amical.„Echipa CNE Cornu este o formație foarte bună, extrem de puternică și masivă, care ne-a oferit oportunitatea de a ne vedea nivelul de joc actual. S-a jucat bărbătește chiar dacă a fost o partidă amicală. Acesta este un lucru bun pentru echipa noastră. Trebuie să învățăm să tratăm toate meciurile cu maximă atenție dacă ne dorim să progresăm. Am folosit copii cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani. Am folosit din primul minut un jucător de 14 ani în care am mare încredere, Ionuț Ignat, un tânăr talentat adus de la Mihail Kogălniceanu. Sperăm să obținem victoria în partida de astăzi, ar fi bine pentru moralul nostru”, a declarat Victor Bezușcu, antrenorul celor de la CS Cleopatra Mamaia U16.Debutul Campionatului Național U16 de rugby în XV, este programat pe 16 octombrie, când CS Cleopatra Mamaia va juca pe teren propriu contra celor de la Dinamo București.