Partida Viitorul - Pandurii, în câteva minute

În câteva momente, pe stadionul „Central” din Ovidiu se va disputa partida dintre FC Viitorul Constanța și CS Pandurii Târgu Jiu, meci din etapa a XXlll a Ligii l de fotbal.Iată și cele două formații:FC Viitorul Constanța (antrenor Gheorghe Hagi): Râmniceanu - Benzar, Hodorogea, Boli, Ganea - N.Roșu, Nedelcu, Purece - Iancu, Morar, Chițu.Rezerve: Buzbuchi, Dumitrescu, Fl. Coman, Casap, Țîru, Cicâldău, VînăCS Pandurii: (antrenor Flavius Stoican): Stanca - G. Negoiță, C. Ene, Fl. Ilie, Bușu - Zaina, Stana, Hustei, Surugiu, Pîrcălabu - Negruț.Rezerve: I. Popescu, Nwabueze, Firțulescu, Dănăricu, Y.Hamed, Tătaru, Dodoi.Meciuș va fi transmis, în direct, pe Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look Plus.