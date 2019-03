Partida Croaţia - Rusia deschide balul în Cupa Davis

Partida Croația - Rusia deschide balul în Cupa Davis

Meciul dintre Croația, deținătoarea trofeului, și Rusia, programat pe 18 noiembrie, va deschide seria meciurilor ce vor avea loc în grupele din faza finală ale Cupei Davis 2019, conform calendarului anunțat de firma organizatoare Kosmos și Federația internațională de tenis, relatează EFE.Tot în ziua de 18 noiembrie au loc meciurile Canada - Italia și Belgia - Columbia. Meciurile din cele șase grupe de câte trei trei echipe se vor disputa de luni 18 până joi 21 noiembrie, iar primele două clasate și cele mai bune echipe de pe locul doi avansează în sferturile de finală.Franța, cap de serie numărul unu al competiției, va debuta marți în fața Japoniei, zi în care au loc și duelurile dintre SUA și Canada, respectiv Spania și Rusia.Cele două echipe cu cele mai slabe rezultate din faza grupelor vor retrograda în grupa zonală din sezonul următor, în timp ce echipele clasate de pe locul 5 până pe 16 vor fi angrenate în faza calificărilor programate în februarie 2020. Cele patru semifinaliste obțin calificarea directă la faza finală a Cupei Davis 2020, care va avea loc tot la Madrid.Semifinalele Cupei Davis 2019 au loc sâmbătă 23 noiembrie, iar o zi mai târziu este programată finala.Programul meciurilor din grupe:Luni 18 noiembrie: Croația - Rusia (Gr. B); Italia - Canada (Gr. F); Belgia - Columbia (Gr. D)Marți 19 noiembrie: Argentina - Chile (Gr. C); Franța - Japonia (Gr. A); Olanda - Kazahstan (Gr. E); SUA - Canada (Gr. F); Australia - Columbia (Gr. D); Spania - Rusia (Gr. B);Miercuri 20 noiembrie: Argentina - Germania (Gr. C); Serbia - Japonia (Gr. A); Marea Britanie - Olanda (gr. E); Croația - Spania (Gr. B); SUA - Italia (Gr. F); Belgia - Australia (Gr. D);Joi 21 noiembrie: Franța - Serbia (Gr. A); Germania - Chile (Gr. C); Marea Britanie - Kazahstan (Gr. E).