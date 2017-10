Parteneri inediţi pentru Horia Tecău la turneul de la Mamaia

Parteneri inediți pentru Horia Tecău la turneul de la Mamaia

Tenismenul constănțean Horia Tecău a susținut, sâmbătă seară, la Tenis Club Idu din Mamaia, o demonstrație în cadrul ultimului turneu din circuitul național de amatori. S-au disputat trei mini-partide, în care, alături de Horia și împotriva lui, au evoluat trei dintre cei mai tineri jucători înscriși în turneu, Adrian - Andrei Toma (18 ani, București), Alexandru Stoia (17 ani, Cluj) și Cosmin Onțică (15 ani, Constanța). „De fiecare dată când intru pe teren susțin un mic antrenament. M-am bucurat să fie aici, pe terenul unde am copilărit, alături de acești băieți minunați. Ideea turneului a fost incredibilă, iar într-un singur an competiția a cunoscut o amploare deosebită, cu aproape 5.000 de jucători înscriși. Este un lucru benefic pentru tenis, care, cu ajutorul acestui circuit pentru amatori, poate crește în România. În ce mă privește, astăzi (n.n. - sâmbătă), am încercat să-i pun în evidență pe băieți, n-am în-cercat să fac prea multe. Rândul meu va veni la meciul de Cupa Davis, cu Ecuador”, a declarat Horia Tecău. România - Ecuador, baraj de promovare în grupa mondială a Cupei Davis, se va juca la București, între 17 și 19 septembrie. Lotul României este format din Victor Hănescu, Victor Crivoi, Horia Tecău și Adrian Ungur.