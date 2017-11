Partener de top pentru Florin Mergea, în anul 2018

Tenismanul român Florin Mergea a anunțat că în sezonul următor va face pereche cu veteranul sârb Nenad Zimonjic, după ce a încetat colaborarea cu indianul Rohan Bopanna.„Nenad Zimonjic e un jucător care nu mai are nevoie de prezentare, dar mai mult, e un om special pentru mine. O să vă povestesc mai multe cu altă ocazie. Eu și Zimo ne-am tot tatonat reciproc în ultimii ani, dar angajamentele noastre din acele momente nu au permis ca intențiile noastre să devină realitate. Totul are o limită, însă, de aceea mă bucur să vă spun că, începând cu startul lui 2018 vom juca împreună”, a declarat Mergea.Nenan Zimonijic, ocupă locul 36 în clasamentul mondial, este căpitanul-jucător al echipei de Cupa Davis a Serbiei și are în palmares trei titluri de Mare Șlem, la Wimbledon (2008,2009) și Roland Garros (2010), toate alături de canadianul Daniel Nestor.