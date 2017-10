Părinţii faristului Ben Teekloh au fost ucişi în războiul civil din Liberia

Părinții faristului Ben Teekloh au fost uciși în războiul civil din Liberia

Mijlocașul african al „marinarilor” a avut de mic o viață plină de suferință. Războiul civil din țara sa l-a rupt, la numai șase ani, de la sânul familiei, de care nu a mai știut nimic. A trecut prin mari încercări, dar, într-un final, norocul i-a surâs. Amenințată de războiul civil care tocmai începuse în Liberia, familia Kwame Yansin a trebuit să se rupă, la finele lui 1989. Tinerii părinți Samuel și Elisabeth au luat o decizie dureroasă, hotărând că cel mai bine este ca pe fiul mijlociu, Ben, în vârstă de doar șase ani, să-l trimită, alături de un unchi, într-o țară vecină, Coasta de Fildeș, iar pe ceilalți doi copii, Prince, de nici un an, și Elisabeth (zece ani), să-i păstreze alături de ei, urmând ca, la finele războiului, Ben să revină acasă. Astfel a luat micul Ben calea străinătății, așteptând înfrigurat, zi de zi, o veste bună din Liberia, că războiul a luat sfârșit și că se poate întoarce în siguranță. Anii treceau însă, confruntările armate continuau, iar Ben nu avea nicio veste de la familia sa. Adoptat în Ghana După doi ani, rămas fără bani, unchiul său i-a spus că pleacă o perioadă scurtă în Franța, lăsându-l pe copil în grija unui frate, dar nu s-a mai întors. O nouă încercare pentru Ben, care s-a descurcat însă, iar, la 12 ani, a avut norocul de a primi ajutor de la o misiune a Națiunilor Unite, care l-a trimis în Ghana, la o școală privată, unde locuia și învăța. Aici a cunoscut doi frați liberieni, Johnson și Kelvin Teekloh, cu care s-a împrietenit. Părinții lor, înstăriți, locuiau în Ghana, iar de câte ori îi vizitau pe cei doi copii, se mirau că la Ben nu vine nimeni. Astfel că în vacanțele școlare îl luau cu ei. Impresionați de povestea vieții lui și de faptul că, practic, era singur pe lume, soții Teekloh au hotărât să-l adopte. „Aveam nevoie de cineva care să mă ajute, tânjeam după căldura unui cămin, după grija părintească a unei mame și a unui tată, sentimente care mie îmi erau străine de mulți ani. Pentru a mă putea adopta, soții Teekloh au declarat că părinții mei naturali sunt morți. Oricum, eu nu mai știam nimic nici de ei, nici de fratele și sora mea”, își deapănă în continuare povestea, pentru „Cuget Liber”, Ben, care își schimba astfel numele din Kwame Yansin în Teekloh. Plină de durere și suferință în ultimii șase ani, viața lui Ben se întâlnea acum cu o rază de soare care avea să-i lumineze destinul. „Eram extrem de fericit. Părinții mei adoptivi erau foarte grijulii față de mine. Nu făceau nicio diferență între mine și copiii lor naturali. Ce le dădeau lor, îmi dădeau și mie”, își amintește Ben. Recompensa de 12.000 de dolari Peste puțin timp, pe la 13 - 14 ani, puștiul a fost dus de tatăl său la fotbal. Începea astfel un nou episod în viața lui Ben, care, peste vreo zece ani, avea să-l aducă pe liberian în România, la Farul Constanța. Copilul a dovedit talent la fotbal și a progresat uimitor, ajungând în atenția marii vedete a echipei naționale a Liberiei, George Weah, care l-a luat sub aripa sa protectoare, l-a sprijinit (inclusiv financiar) și l-a promovat la prima reprezentativă. Astfel s-a întors Ben, pentru meciurile naționalei, în țara sa natală. Fericit alături de noua sa familie, în plină ascensiune cu fotbalul, tânărul mai avea totuși un colț de suflet neîmpăcat: voia să-și găsească părinții naturali, sora și fratele. I-a cerut ajutorul lui Weah, iar influența de care se bucura acesta în Liberia a dus povestea lui Ben în paginile ziarelor și la televizor. Calea era deschisă, însă de această situație au căutat să profite și mulți impostori, atrași de imaginea lui Weah și de posibilele câștiguri materiale de pe urma sa. „Veneau bărbați și femei care spuneau că sunt mama și tatăl meu. Toți spuneau că se cheamă Teekloh. Așa se dădeau de gol, pe lângă faptul că nici nu semănau cu părinții mei. Peste câtva timp, un băiat mi-a spus că ar ști unde se află fratele și sora mea. I-am dat 500 de dolari pentru drum și i-am promis o recompensă de 12.000 de dolari (bani mulți în acea perioadă, în condițiile în care se afla țara, distrusă de războiul civil), dacă îi aducea. Pista s-a dovedit însă reală. Ei erau. Ne întâlneam după 12 ani. Am fost foarte fericiți. Inițial, mi-au spus că și părinții noștri trăiesc și abia apoi mi-au dezvăluit că, de fapt, muriseră, în 1991, împușcați de rebeli. Ulterior, i-am mutat pe fratele și sora mea în Ghana”, își amintește Ben. O familie cu cinci copii Când părinții săi adoptivi au aflat vestea regăsirii, bucuroși, au hotărât să-i adopte și pe Price și Elisabeth, reunindu-i, în cel mai fericit mod, pe cei trei frați despărțiți atât de brutal și atâta timp de un război nemilos. În momentul de față, la nouă ani de la a doua adopție, soții Teekloh trăiesc în SUA, alături de fiii lor naturali, sora lui Ben este în Spania, unde s-a măritat și are două fetițe, Ben cutreieră lumea cu fotbalul, iar fratele său mai mic, Prince, e student în Liberia. A înființat un orfelinat la Monrovia Suflet mare, Ben Teekloh nu a uitat de unde a plecat și cât a suferit în viață, astfel că a înființat în Liberia un orfelinat. Fotbalistul a luat în grijă zece copii rămași orfani în urma războiului sau care nu-și mai găseau părinții și i-a dus în capitala Monrovia, unde a investit 12.000 de dolari pentru ridicarea unei case în care puștii să stea și să fie îngrijiți. Le-a plătit chiar și profesori pentru școală. An de an, numărul copiilor a crescut, de la 30, la 50, la 200, până la 300. Ben s-a ocupat să le și găsească părinții (acolo unde era cazul), iar în zece cazuri a avut succes, primind vești pozitive din Olanda, SUA, Africa de Sud, Columbia sau Canada, acolo unde părinții ajunseseră. „Pentru că și-au găsit copiii, părinții mi-au dat bani, dar eu i-am lăsat orfelinatului. Am fost și eu în situația lor și știu cum e. Așa cum am fost ajutat când mi-a fost greu, așa am vrut să fac și eu un bine acum”, ne-a spus mijlocașul Farului. La început, Ben a putut suporta cheltuielile, ajutat financiar și de George Weah, și de alți colegi, dar apoi a trebuit să ceară sprijinul asociațiilor umanitare. După șase luni, a primit răspuns din SUA, căzând de acord cu o asociație să împartă la jumătate investiția. Anul trecut, a renunțat și la jumătatea sa, după ce contribuise de la înființare și până atunci cu aproximativ 340.000 de dolari. A ratat contracte la West Ham și ȚSKA Moscova Înainte de a ajunge la Farul, în 2007, la 23 de ani, Ben, internațional liberian, a ratat două contracte la West Ham United, în Anglia, și la ȚSKA Moscova, în Rusia. În prima situația, pentru că s-a accidentat când dădea probe, iar apoi pentru că nu a primit viză. În cariera sa, a mai jucat la Inter Allies, Ashanti Gold, FC Buduburam (Ghana), Tonnerre Yaounde (Camerun), Al-Nasr (Oman), Nistru Otaci (Republica Moldova) și, doar în Cupă, în Qatar. În vară, termină contractul cu Farul. Avea 16 ani când Weah l-a adus la Națională Ben Teekloh avea doar 16 ani când George Weah l-a adus la prima Națională a Liberiei. „A fost o mare surpriză pentru mine. Toți se întrebau dacă pot juca. Am ajuns direct la seniori, fără a trece pe la juniori. După doar trei antrenamente, am jucat titular într-un amical. Weah mi-a dat numărul 19 și de atunci îl port la toate echipele. Debutul într-un meci oficial mi l-am făcut în 2001, într-o partidă contra Coastei de Fildeș”, spune Ben.