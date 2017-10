„Părintele“ Sdrobiş a început terapia intensivă la Farul

„Părintele“ Sdrobiș a început terapia intensivă la Farul

Noul antrenor principal al „marinarilor” trebuie să alcătuiască rapid o formație, dar spune că are experiența construcțiilor de la zero. Tandemul Sdrobiș - Gică Butoiu a condus ieri primele două antrenamente ale echipei, la prima strigare fiind prezenți 26 de jucători. Ioan Sdrobiș (antrenor principal) - Gică Butoiu (antrenor secund) este cuplul care va fi la conducerea tehnică a Farului. Noul lot al „marinarilor” s-a reunit abia ieri, cu doar cinci zile înaintea începerii campionatului, și a efectuat primele două antrenamente. „La vârsta și experiența mea, Farul nu-i o provocare. Nu mai intenționam să îmbrac treningul de antrenor, dar viața și tragedia de la Farul m-au determinat să cobor din nou în iarbă. La rugămintea patronului Giani Nedelcu și a președintelui Relu Damian am venit să dau o mână de ajutor. Farul e un caz greu și cere multă experiență. Voi face terapie intensivă, că asta mi-a fost mie scris de regulă în cariera de antrenor, la Galați, Cluj, Reșița sau pe unde am mai fost”, a declarat „Părintele”, care a antrenat-o cu ani în urmă și pe Midia Năvodari. Sdrobiș și Butoiu au avut sub comandă la prima ședință de pregătire de ieri, desfășurată pe terenul mare, 26 de jucători, atât băieți de la Farul sau constănțeni, cât și fotbaliști din țară, cu care „Părintele” și Damian au mai lucrat la diverse formații. Iar zilele acestea vor mai veni fotbaliști, ieri la prânz de exemplu apărând și Liviu Ștefan. Printre cei 26 s-au aflat localnicii I. Barbu, Buzea, Pașcovici, L. Mihai II, portarii Isleam și A. Răuță, Boghițoi, M. Posteucă plus câțiva tineri din pepiniera Farului, iar din țară Adrian Câmpeanu (Bacău), Dragoș Boboc (Jiul, Bacău), Abuzătoaie (Steaua), Mădălin Munteanu, Bogdan Rusu (Aerostar), Victor Ursache (Timișoara), Alex Filip, Bogdan Vlad sau portarul Zdrâncă (Jiul). „Am adus o serie de jucători, mulți tineri, care sunt convins că vor face simbioza cu cei de la Constanța. Încercăm cu posibilitățile noastre să facem o nouă echipă. Din vechiul Farul au rămas șase jucători, pe care i-am invitat astăzi (n.n. - ieri) cu noi. Sper ca Farul să plutească în Liga a II-a. Am stabilit și un obiectiv, clasarea până în locul zece, pe care sper să-l obțin, cu experiența, răutatea și îndârjirea mea profesională”, a mai spus Ioan Sdrobiș. „Prioritățile mele la Farul sunt următoare: 1. să fac un inventar uman, măcar de 18 jucători; 2. să-mi structurez o echipă de 11 jucători, competitivi; 3. să-i pun pe picioare, pentru că, la ora actuală, vin din 7.000 de colțuri ale țării, unii s-au pregătit, unii nu; 4. să-i fac să și joace. Dacă fiecare dintre aceste puncte reușesc să le realizez 80 la sută, sper să apară și rezultatele. De regulă, Dumnezeu m-a ajutat în reconstrucția echipelor din România” Ioan Sdrobiș, antrenor principal FC Farul