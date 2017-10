Sâmbătă, la Constanța, de la ora 11, FC Farul - CS Otopeni

„Părintele“ pariază pe tineri

„Marinarii“ țintesc prima victorie din acest campionat, Ioan Sdrobiș urmând a trimite în teren o echipă cu trei jucători sub 21 de ani. Ioan Sdrobiș, antrenorul Farului, și-a propus să formeze o echipă de viitor, astfel că, în lotul actual de 26, 18 fotbaliști au vârsta cuprinsă între 19 și 21 de ani. „Mi-am asumat o muncă grea cu această res-tructurare din temelii. Avem jucători de bună calitate și de perspectivă, pe care i-am adus fără bani. Ei sunt pariul meu. Însă e nevoie de răbdare”, a declarat Sdrobiș. La partida cu CS Otopeni, de sâmbătă, din etapa a patra a campionatului, „Părintele” va trimite în „11\"-le de start trei jucători sub 21 de ani (Nițescu, I. Lupu, B. Rusu), Vajou îl va înlocui pe Barbu în apărare, iar Abuzătoaie va fi rezervă. „Sperăm să obținem prima victorie din acest campionat. Din punct de vedere fizic stăm bine, relațiile de joc apar însă cu multă greutate. De acum înainte, trebuie să ne așezăm un pic și pe rezultate, să tragem de noi pentru victorii. Băieților aceștia tineri le trebuie două rezultate pozitive legate, pentru a căpăta încredere. Sunt surprins plăcut că galeria încă are răbdare cu noi. Cred că putem termina turul în primele zece echipe. Se poate spune că Otopeni e o pâine de mâncat, dar trebuie să o luăm pe felii, ca să nu ne înecăm cu ea”, a mai spus Ioan Sdrobiș. Formația probabilă a Farului: Zdrâncă - Nițescu, Vajou, L. Ștefan, Pașcovici (cpt.) - Scărlătescu, Lucan, Boboc, I. Lupu - Ad. Câmpeanu, B. Rusu. Arbitrează Ionel Ivan (Brăila); asistenți, Dragoș Vlad (Târ-goviște), Florin Pucheanu (Ulmi); rezervă, Marius Bocăneală (Galați); observatori, Bratu Ca-țaroș (Călărași), George Bădescu (București).