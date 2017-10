Paraşutism: Alexandru Nicolau, la un pas de a deveni campion mondial pentru a doua oară

Parașutism: Alexandru Nicolau, la un pas de a deveni campion mondial pentru a doua oară

După primele patru etape ale Cupei Mondiale, românul Alexandru Nicolau conduce în clasament cu 260 de puncte. Românul a urcat pe poziția a doua a podiumului, în Italia. Parachute World Cup Series 2014 mai are două etape, 5-7 septembrie m în Austria și 24-26 octombrie, în Elveția.“Spre deosebire de celelalte trei etape anterioare, acum vremea a tinut cu noi. Chiar daca in aceeași zi am avut parte de mult soare, dar si ploaie, asta nu ne-a împiedicat sa avem condiții foarte bune de concurs si cred ca asta s-a văzut si in rezultate, acestea fiind foarte bune. Mă bucur ca m-am detașat de ocupantul locului doi si sper sa mențin ecartul si dupa cele doua etape care au mai rămas pana la finalul sezonului”, a spus Alexandru Nicolau.