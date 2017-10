Polonia - România, în preliminariile Campionatului European de handbal masculin

Paradis sau mediocritate

Noua generație de handbal a României, pe care toată lumea și-o dorește a fi una de aur, susține, în acest final de săptămână, primul său examen cu grad maxim de dificultate: meciul cu Polonia, decisiv pentru calificarea la Campionatul European. Naționala de handbal masculin a României ne-a făcut să trecem prin toate stările de spirit în preliminariile CE 2010. Când ne-a bătut Polonia, acasă, ne-am sufocat. Când am scos o remiză în Suedia, am început din nou să respirăm. Când Muntenegru a câștigat la Reșița, ne-a crescut tensiunea. Când am răpus Turcia, iar Polonia ne-a întins o mână de ajutor, surclasând Muntenegru la Niksic, speranțele au renăscut. Deși, la un moment dat, părea o utopie, calificarea naționalei României la turneul final al CE este cât se poate de posibilă și, lucru foarte important, băieții lui Aihan Omer depind doar de ei, nu și de jocul rezultatelor. Condiția este una singură - victorie în Polonia, indiferent de diferența de pe tabelă. Clasamentul actual : 1. Suedia (12 p), 2. Polonia (9 p), 3. Mun-tenegru (8 p), 4. România (7 p), 5. Turcia (0 p). Meciul cu Polonia se joacă sâmbătă, 20 iunie, de la ora 16.00, în direct la Sport.ro. În celălalt meci al grupei, duminică, 21 iunie, de la ora 19.00, Suedia primește vizita Turciei. vvv Reprezentativa feminină de handbal a României va juca, în ordine, cu formațiile Portugaliei, Elveției și Ucrainei, în preliminariile Campionatului European din 2010, conform programului anunțat, vineri, de forul european de profil. Echipa României va juca în Grupa 1 de calificare, în sistemul identic de la masculin, care este deja implementat. Program: 14-15 octombrie: România - Portugalia; 17-18 octombrie: Elveția - România; 31 martie - 1 aprilie 2010: Ucraina - România; 3-4 aprilie: România - Ucraina; 26-27 mai: Portugalia - România; 29-30 mai: România - Elveția. La turneul final al Euro 2010 (7-19 decembrie, Norvegia și Danemarca), sunt calificate direct națiunile organizatoare, alte 28 de echipe naționale urmând a intra în „febra calificărilor”, în cele șapte grupe. Din fiecare din aceste șapte grupe preliminare, la turneul final se vor califica primele două clasate.