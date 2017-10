Parada sportivilor, de Zilele Constanţei

Parada sportivilor, de Zilele Constanței

Campionii europeni, mondiali și olimpici au fost cei mai buni ambasadori ai Cetății Tomisului în istorie. De la Constanța, au plecat Ion Draica, Gheorghe Hagi, Simona Halep, Eliza Samara, Cătălina Ponor sau Răzvan Florea, iar acum ne punem speranțele în alți sportivi, poate la fel de talentați, precum Cristi Pletea, Carmen-Roxana Manu, Maria Holbură sau Sebastian Tulea. Trecutul și viitorul conlucrează perfect în speranța continuării bunei tradiții de la malul mării.Astfel, sute de copiii legitimați sau nu în cadrul cluburilor departamentale (CS Farul), private (BC Athletic, CS Phoenix, ACS Cormoran, CS Karate Dynamic, Flamingo Volei, HC Farul, CS Dans World Studio, CSU Neptun), din mediul educațional (CSS 1, Palatul Copiilor, LPS „Nicolae Rotaru”), componenți ai liceelor constănțene („George Călinescu”, „Lucian Blaga”, Liceul de Artă, CN „Mihai Eminescu”, „Carol”), ai universităților (UMC, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, „Andrei Șaguna”, „Ovidius”), alături de fanfara Muzica Apelor de la RAJA, și-au dat toți mâna pentru a reuși cea mai importantă paradă a sportului constănțean din ultima decadă, sub deviza „Constanța e a mea”.Până și vremea însorită a ținut cu noi. Plecarea a avut loc din fața Sălii Sporturilor, pe traseul bulevardul Tomis - Termele Romane, până pe faleza Cazinoului din Piața Ovidiu. Acolo, în uralele spectatorilor, fiecare grup și-a anunțat sosirea ca adevărat învingător, într-o paradă a solidarității.Sportul constănțean a demonstrat încă o dată că are viitor. Ne bucurăm de performanțele obținute de Simona Halep, Horia Tecău sau Gheorghe Hagi, însă haideți să ne gândim cât au fost ajutați ei, în drumul către succes, de cei care au păstorit Constanța. Poate prea puțin. De aceea, viitorul trebuie să aibă prioritate. Iar duminică, speranțele noastre au defilat umăr la umăr, cu mândria de a reprezenta Constanța, și încrederea că vor reuși, într-o bună zi, să ajungă la nivelul idolilor lor.Cel care a dus Clubul Sportiv Farul Constanța în elita cluburilor din România, fostul mare atlet Ilie Floroiu, a fost extrem de bucuros și emoționat că a putut asista la un eveniment de asemenea anvergură, ce va deveni tradiție pe litoral, în promisiunea primarului Decebal Făgădău.„Fiecare dintre noi ar trebui să fie mândru că este cetățean al acestui oraș, atât de frumos, Constanța. Avem obligația morală de a construi întotdeauna lucruri bune. Consider că sportivii și antrenorii de la CS Farul și-au făcut întotdeauna datoria față de acest oraș minunat. Este ziua Constanței, ziua tuturor constănțenilor și trebuie să fim mândri de acest lucru”, a declarat Ilie Floroiu, directorul Clubului Sportiv CS Farul Constanța.După festivitatea de prezentare, spectacolul a fost întreținut de talentatele formații de rock.Chiar dacă norii s-au scuturat și deasupra Constanței, cei mici au întreprins ateliere de creație și s-au întrecut în concursurile sportive pentru a pune mâna pe cadourile oferite de organizatori.Activitatea a fost organizată de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, împreună cu Consiliul Județean al Elevilor Constanța, Primăria Municipiului Constanța și Asociația Terra Semper Fidelis - Perspectivă pentru Viitor, alături de partenerii acestora.