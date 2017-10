„Pansament“ pentru eşecul cu CFR

Astăzi, la Tg. Jiu, Pandurii - FC Farul

„Pansament“ pentru eșecul cu CFR

Singurul meci de astăzi din etapa a opta a Ligii 1 se dispută la Tg. Jiu, unde Pandurii primesc vizita Farului, echipă care încearcă să treacă, printr-un rezultat pozitiv, peste eșecul cu CFR Cluj, din etapa precedentă. Farul are palmares favorabil în meciurile cu Pandurii, dar o așteaptă o întâlnire dificilă, cunoscută fiind forța gorjenilor pe teren propriu. Elevii lui Eugen Neagoe, fost, pentru nouă meciuri, jucător al Farului, în turul sezonului 1992/1993, sunt pe locul nouă în clasament, cu zece puncte și +1 la „adevăr", în timp ce Farul e pe 15 (patru puncte, -5 la „adevăr"). „Înfrângerea cu CFR ne-a cam dereglat. Sperăm să ne revenim și să nu pierdem la Tg. Jiu. Cred că un rezultat pozitiv cu Pandurii ar fi benefic pentru tot restul sezonului", a declarat Constantin Gache, antrenorul Farului. De cealaltă parte, Neagoe a arătat: „Farul e o echipă bună și, în plus, are nevoie de puncte, astfel că va fi foarte motivată, dar cele trei puncte ne vor reveni nouă". Tg. Jiu, stadion „Municipal - Tudor Vladimirescu", astăzi, ora 17, în direct la Telesport Pandurii (antrenor, Eugen Neagoe): Guso - Mândrean, A. Rus, Chibulcutean, Djakpa - Vasilache, Fl. Stângă, Păcurar, I. Iordache - L. Mihai, Stromajer FC Farul (antrenor, Constantin Gache): G. Curcă - Băcilă, I. Barbu, Cr. Șchiopu, Fl. Maxim - M. Guriță, Mala, Fl. Pătrașcu, Todoran - Gerlem, D. Chigou Arbitrează Tiberiu Lajos (Timișoara); asistenți, Florin Păunescu (Rm. Vâlcea), Monica Rigo (Cluj); rezervă, Sorin Tarcea (Timișoara); observatori, Alexandru Popescu (București), Corneliu Sorescu (Pitești)