Șunda e convins că va administra Ceahlăului prima înfrângere

„Până aici v-a fost!“

Primele două clasate în seria întâi a Ligii a II-a la fotbal, Ceahlăul și Săgeata Năvodari, susțin, vineri, 12 noiembrie, de la ora 16,30, la Piatra Neamț, derby-ul etapei a 12-a. Meciul va fi transmis în direct de Dolce Sport. „Întâlnim liderul, o echipă neînvinsă, care vine din prima ligă, dar am încredere în elevii mei că vor realiza un joc bun. Cred că seria de invincibilitate a Ceahlăului se va termina vineri seară. Avem un stil propriu și am crescut la omogenitate. Apărarea noastră e cea mai bună din serie întrucât la faza defensivă participă întregul grup. Mă bucur că partida va fi televizată”, a declarat antrenorul Săgeții, Aurel Șunda. Pentru meciul de vineri, năvodărenii nu au probleme de efectiv. Confruntarea va fi arbitrată de Gheorghe Prodan (Cluj), care va fi asistat de Nicolae Megheșan (Târnăveni) și Gero Szabo (Cluj). Rezervă este Cristian Sava Găină (Bacău), în vreme ce prestația „cavalerilor” va fi supervizată de Stan Prodan (Alexandria). În privința obiectivului viceliderei, Șunda a spus că „în funcție de locul pe care vom încheia turul și de culoarul pe care îl vom avea, va fi stabilită și strategia pentru retur. Oricum, vrem să ne întărim și avem deja în vedere câțiva jucători pe care îi vom transfera”. *** „Jucăm cu liderul și ne dorim punct sau puncte. Mergem la victorie, dar niciun egal nu ar fi rău. În ultimele etape, am avut ghinion și nu am reușit să marchez, dar important e să câștige echipa. O victorie, vineri, ne-ar duce pe primul loc. Iar dacă, duminică, Viitorul Constanța o va încurca pe Concordia Chiajna, va fi și mai bine pentru noi” Marius Jianu, atacant Săgeata