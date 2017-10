Palatul Parlamentului, pe locul al treilea într-un TOP al celor mai impunătoare clădiri din lume

Palatul Parlamentului din București se află pe locul al treilea într-un top zece al celor mai impunătoare clădiri din lume, realizat de publicația britanică The Independent.Această listă a celor mai impunătoare clădiri din lume a fost inspirată de volumul "Bricks & Mortals: Ten Great Buildings and the People They Made", de Tom Wilkinson, care a fost publicat de editura Bloomsbury, în luna iulie.Clasamentul a fost realizat pe baza propunerilor făcute de mai mulți scriitori și jurnaliști. Pe prima poziție în top se află clădirea Panteonului din Roma, care a fost construită inițial ca templu pentru cele șapte zeități guvernatoare ale celor șapte planete în statul religios al Romei Antice, din secolul al VII-lea, fiind transformată într-o biserică creștină.Pe locul al doilea se situează mănăstirea medievală Rocamadour din sudul Franței. Clădirea Palatului Parlamentului, situată pe locul al treilea în top, este descrisă ca fiind "hidoasă, dar impresionantă".