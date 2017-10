Păcuraru şi Pătraşcu, felicitaţi de Victor Piţurcă

Păcuraru și Pătrașcu, felicitați de Victor Pițurcă

Tot astăzi, se prezintă la echipă Pătrașcu și Păcuraru, mijlocașii care au evoluat, marți seară, pentru România în amicalul din Italia. Cei doi au aterizat la București ieri, la ora 18,30. „Ne bucurăm pentru evoluția noastră și pentru rezultat, ținând cont ce adversar am avut. Am intrat amândoi în același timp, în minutul 80, și am alcătuit cuplul de mijlocași centrali. După ieșirea lui Șt. Radu, eu am preluat și banderola de căpitan. La final, selecționerul echipei mari, Victor Pițurcă, a venit la vestiar și a felicitat întreaga echipă”, a declarat Păcuraru, pentru „Cuget Liber”.