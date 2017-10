Păcat de senzaţionalul dublu Tecău / Copil…

România - Rusia 1-4, în Grupa Mondială a Cupei Davis

Păcat de senzaționalul dublu Tecău / Copil…

Echipa de Cupa Davis a României a fost învinsă, scor 1-4, de reprezentativa similară a Rusiei și, pentru a rămâne în elita sportului alb, va merge să joace la baraj. Tricolorii s-au ales, totuși, cu ceva după duelul cu rușii: un dublu (Tecău / Copil) de mare perspectivă. România a început cu stângul întâlnirea de Cupa Davis cu Rusia, din primul tur al Grupei Mondiale, disputată, la sfârșitul săptămânii trecute, la Sala Transilvania din Sibiu. Vineri, Marat Safin l-a învins pe Victor Crivoi, scor 7-6, 6-4, 6-4, iar Mihail Iujnîi s-a impus în fața lui Victor Hănescu, 6-4, 6-2, 6-4. Speranțele tricolorilor au renăscut sâmbătă, când dublul Horia Tecău / Marius Copil a reușit o victorie sen-zațională în fața perechii M. Safin / Dmitri Tursunov, după ce a revenit de la 0-2 la seturi: 4-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4. Din păcate, ieri, în ultimele două meciuri de simplu, atât Hănescu, cât și Crivoi au părăsit terenul cu capetele plecate. În deschiderea cuplajului, „Hăne” l-a avut în mână pe Tursunov, a condus cu 2-0 la seturi, dar a ratat șansa de a egala la general. Rusul a întors rezultatul, a câștigat cu scorul de 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-2 și a adus echipei sale punctul decisiv. La 1-3, căpitanul nejucător Andrei Pavel l-a trimis în teren pe Crivoi, românul neavând, însă, forța de a bifa un succes de palmares. Teimuraz Gabashvili s-a impus fără probleme, 6-4, 6-2, și, cu scorul general de 4-1, Rusia se califică în sferturile de finală. Românii așteaptă acum tragerea la sorți și speră că vor avea parte de un adversar accesibil în barajul pentru menținerea în Grupa Mondială. *** Horia Tecău a declarat că, împreună cu Marius Copil, jucător care a debutat, astfel, în Cupa Davis, a făcut un meci mare în fața rușilor. „Am jucat foarte bine împreună. Marius a avut puține emoții la început, dar am încercat să-l calmez, să îi dau din experiența mea. Am făcut un meci mare”, a declarat tenismanul constănțean. La rândul său, Andrei Pavel a ținut să aprecieze evoluția lui Copil și, în special, pe cea a lui Horia Tecău. „Un merit foarte mare în acest meci l-a avut Horia. Are un caracter deosebit, ați văzut cum a reușit să joace cu un tânăr, cum a reușit să-l monteze. Am crezut, chiar și la 0-2, în revenirea jucătorilor mei”, a explicat „Cneazul”.