Oval 5 Beach Rugby România continuă pe plaja "Cleopatra"

Pe nisipul din fața Complexului „Cleopatra” din stațiunea Mamaia, au continuat, ieri, meciurile celei de-a opta ediții a turneului „Oval 5 Beach Rugby România”, competiție organizată de CS Cleopatra, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret și Primăria Constanța, sub egida Federației Române de Rugby.Cea de-a doua zi a competiției a fost una plină de meciuri pentru rugbiștii constănțeni. Echipa organizatoare, Cleopatra Mamaia, a înscris în turneu două garnituri la categoria U16 și o echipă la categoria U17, coordonate de antrenorii Victor Bezușcu și Onal Agiacai. CS Cleopatra l U16 a pierdut, scor 10-35, împotriva echipei secunde a CS Cleopatra și s-a impus contra celor de la CT CF Unirea Pașcani, scor 45-20. La aceeași categorie, CS Cleopatra ll a fost înfrântă de CT Dinicu Golescu, scor 30-40.La categoria U17, CS Cleopatra a învins-o pe CSM Bucovina Suceava, cu 30-25, dar și pe CS Parohial „Ștefan cel Mare și Sfânt”, scor 50-15.Tot din județ, mai sunt prezente în turneu alte două formații: CSC Kogălniceanu, care a pierdut ambele partide ale zilei, cu 0-5, contra celor de la RC Antonio Jr., și AS Victoria Cumpăna.Vineri, 30 iunie, de la ora 9, sunt programate ultimele dueluri are turneului, după care se vor întocmi clasamentele finale. Fiecare echipă va fi premiată de către organizatori în funcție de locul pe care l-au ocupat la finalul competiției.