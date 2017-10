Oţelul Galaţi, în tratative cu Victoraş Iacob

Oțelul Galați, în tratative cu Victoraș Iacob

Ştire online publicată Marţi, 02 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Atacantul Victoraș Iacob a declarat, ieri, că se află în negocieri cu conducerea clubului Oțelul Galați, pentru o revenire în fotbalul românesc, urmând ca situația lui să se clarifice în zilele următoare. „Am discutat cu cei de la Galați, dar nu pot spune cât de mari sunt șansele să joc acolo. Voi vedea zilele acestea ce se va întâmpla. Am propuneri și din străinătate. Chiar săptămâna trecută, am refuzat o ofertă din Rusia, de la Tom Tomsk”, a spus Iacob. În vârstă de 28 de ani, fotbalistul este liber de contract, după ce și-a reziliat înțelegerea cu gruparea germană Kaiserslautern. „Săptămâna trecută, am rezolvat totul și nu mai sunt jucătorul lui Kaiserslautern. Pot spune că am trăit un calvar în Germania, dar nu mă tem să joc din nou în străinătate, pentru că nu la toate echipele e la fel”, a conchis atacantul. Victoraș Iacob a mai jucat pentru Oțelul Galați în turul ediției 2003 / 2004 și în sezonul 2004 / 2005, marcând 20 de goluri în 42 de meciuri. În carieră, atacantul a mai trecut pe la Rocar, Universitatea Craiova, FC Național, Rapid și Steaua.