"Oracolul" de la FC Farul: Nu pierdem la Năvodari!

Mijlocașul FC Farul, Petre Ivanovici, a declarat, pentru "Cuget Liber", că jocul "marinarilor" a crescut în ultima perioadă și că echipa poate termina sezonul 2001-2012 al Ligii a II-a în primele trei. "Personal, am resimțit oboseala în ultimele minute ale partidei cu Victoria Brănești, însă este bine că, până la urmă, am câștigat. Am pierdut doar un meci până acum. Sper să o ținem tot așa. După părerea mea, sunt anumite lucruri de îmbunătățit și în apărare, și în atac. Vreau să-mi ajut colegii să obținem cât mai multe victorii. Ar fi foarte important să nu pierdem la Năvodari. Sper să terminăm în primele 3!", a spus Ivanovici, după antrenamentul de ieri.Optimist este și atacantul Adrian Pătulea, care nu poate concepe ca pe "marinari" să-i mulțumească un singur punct în meciul de campionat cu Săgeata, programat sâmbătă, 1 octombrie, de la ora 11.00, la Năvodari. "Nu avem voie să ne gândim la un rezultat de egalitate, chiar dacă adversara noastră joacă foarte bine pe teren propriu. Trebuie să mergem la Năvodari doar cu gândul la cele trei puncte, altfel riscăm să nu ne alegem cu nimic din această deplasare", a spus Pătulea.În lotul Farului, există și jucători cu probleme medicale. Mijlocașul Denis Husein este accidentat și rămâne în continuare în recuperare. În aceste condiții, el nu a fost prezent nici la antrenamentul de marți, nici la cel de ieri. În ceea ce-l privește pe fundașul Valentin Sandu, și acesta se confruntă în momentul de față cu unele probleme medicale, motiv pentru care nu a participat la ședința de pregătire de marți. Ieri, Sandu a fost prezent la pregătiri, însă nu a urmat programul obișnuit de pregătire stabilit de antrenorul Marian Pană, ci a efectuat doar o alergare ușoară. "Avem nevoie de ambii jucători, fiindcă ne așteaptă în continuare partide extrem de dificile", a spus Pană.