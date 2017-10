Ora exactă se dă din Mamaia. Începe Cupa 1 Decembrie la şah

Ora exactă se dă din Mamaia. Începe Cupa 1 Decembrie la șah

Anul acesta, se desfășoară a XX-a ediție a concursului de șah Cupa 1 Decembrie. Organizată de Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia, această competiție a crescut de la an la an, ajungând de la o participare de 50-60 de jucători la primele ediții, la 100-150 participanți la ultimele ediții.Începută ca o activitate adresată în primul rând jucătorilor constănțeni, Cupa 1 Decembrie a devenit, prin popularitatea căpătată și premiile atractive, o competiție internațională cu o participare numeroasă, în special a șahiștilor bulgari din zona Mării Negre.De-a lungul celor 20 de ediții, au participat la competiție și și-au adjudecat victoria mai toți jucătorii de top ai Con-stanței: Marele Maestru Internațional George Grigore, Maestrul Internațional Eduard Văleanu, Maeștrii FIDE Cicirone Spulber și Constantin Vasile, Maestrul Național Alexandru Kutnik și mulți alții.v v vÎncepând cu 2001, an în care Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia s-a constituit conform noii legi a sportului, o deosebită importanță s-a acordat susținerii copiilor și juniorilor cu aptitudini pentru practicarea șahului. A urmat o colaborare cu Palatul Copiilor Constanța, iar rezultatele s-au văzut după câțiva ani, prin câștigarea de medalii la Campionatele Naționale, prin Florentin Gabriel Nanu și George Costin Mălureanu. De asemenea, echipa for-mată din F. Nanu, G. Mălureanu, A. Dumitrescu și D. Panainte a fost o prezență constantă pe podiumul Campionatelor Naționale pe echipe de juniori.Rezultatele bune obținute s-au mate-rializat în selecția în loturile naționale și participarea la competițiile internaționale, unde juniorii constănțeni au obținut rezultate remarcabile: Florentin Gabriel Nanu, locul 1, B10 - Campionatul balcanic, Xanti (Grecia), 2004; George Costin Mălureanu, loc 6, B10, șah rapid, Herceg Novi (Muntenegru), 2005; Daniel Iulian Panainte, loc 6, B12, dezlegări, Herceg Novi (Muntenegru), 2007; Andreea Bianca Panainte, loc 3, F8, șah rapid, Subotica (Serbia), 2009.Creșterea valorică a juniorilor șahiști este demonstrată și prin participarea la concursul Open al Cupei 1 Decembrie, unde, la ultimele ediții, s-au remarcat prin prestația bună Riza Salim, Vlad Alexandru Rădulescu, Andreea Bianca Panainte, Maria Anghel sau David Bonciu.„Sunt optimist și mulțumit de efectele în timp ale acestei activități. Clubul nostru a acționat pentru popularizarea șahului în zonă, prin organizarea, în parteneriat cu Federația Română și Asociația Județeană de Șah, a mai multor ediții ale Campionatelor Naționale de juniori și seniori, cum ar fi: Campionatul Național pe echipe de juniori, Campionatele Naționale pe echipe - Superligă, Campionatele Naționale pe echipe - Divizia A și B. Toate acestea vor continua și în viitor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.v v vBineînțeles că înțelegerea legilor obiective ale strategiei și tacticii șahiste nu poate fi realizată decât printr-un efort intelectual și de voință.„Beneficiile incontestabile ale acestei activități induc opinia că studiul șahului îmbunătățește, de regulă, performanțele individuale. Demonstrăm cu ușurință acest lucru, cu reușitele de viață ale câtorva foști juniori ai clubului, participanți de-a lungul timpului la această competiție: Florin Ionescu și Florentina Ionescu (medici), Florentin Nanu (avocat), Anca Manea (jurist), George Mălureanu (student medicină), Daniel Panainte (student UMC), Raul-Meir Ariton (licențiat psihologie), Alexandru Dumitrescu (licențiat drept)”, a explicat președintele Asociației Județene de Șah Constanța, prof. Claudiu Iordache.