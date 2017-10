Ora de educaţie fizică va fi predată de profesori de specialitate

În învățământul primar

Ora de educație fizică va fi predată de profesori de specialitate

În curând, orele de educație de fizică și sport din ciclul primar vor fi susținute de profesori de specialitate, care vor trebui să absolve, obligatoriu, un curs de perfecționare. 32 de tineri profesori care predau la gimnaziu și liceu, mare parte dintre ei foști sportivi de performanță, alcătuiesc prima promoție de cursanți care vor putea susține orele de educație fizică la nivelul învățământului primar. „Dezvoltarea fizică și psihică a copiilor trebuie dirijată de specialiști. Ideea a pornit tot de la tinerii sportivi, noi am fost receptivi la această cerință și am demarat proiectul, pe care îl dorim a fi unul de succes. Orele de sport ale celor mici trebuie să fie de calitate“, a declarat, în cadrul conferinței de presă de la clubul SEN din Mamaia, reprezentantul Casei Corpului Didactic (CCD), prof. Narcis Amza. Cursul este avizat de Ministerul Educației și Cercetării și de Agenția Națională pentru Sport, iar CCD va deveni prima instituție de profil din țară abilitată să organizeze astfel de perfecționări. „Jocul este un excelent mijloc de învățământ, iar copiii sunt principalii beneficiari ai acestui proiect, pentru că orele de sport vor fi conduse de specialiști. Tinerii profesori de educație fizică sunt factor activ în educația elevilor din învățământul primar și sportul școlar”, a explicat reprezentantul Inspectoratului Școlar Județean, prof. Rodica Fitz. „Aveam nevoie de acest curs, pentru că, în facultate, nu am parcurs metodele specifice învățământului din ciclul primar. Noțiunile teoretice și practice pe care ni le însușim acum vin să completeze bagajul de cunoștințe“, a spus reprezentantul cursanților, prof. Cristina Trancă. Educația fizică nu este prima disciplină care, la nivel primar, va fi predată de profesori, muzica, religia sau limbile străine fiind deschizătoare de pârtie.