Olympique Marseiile urcă pe locul patru după Victoria cu Saint Ettiene

Echipa Olympique Marseille a urcat pe locul al patrulea în campionatul de fotbal al Franței, făcând rocadă cu AS Saint-Etienne, formație în fața căreia s-a impus pe teren propriu, cu 2-0, într-o partidă disputată duminică seara, în cadrul etapei a 27-a a sezonului.Atacantul italian Mario Balotelli a deschis scorul pe Stade Velodrome printr-o execuție acrobatică (min. 12), în urma unui corner executat de mijlocașul francez Florian Thauvin, cel care a stabilit apoi rezultatul final, în urma unei lovituri de la 11 m (min. 21), ajungând la 13 goluri marcate în actuala ediție din Ligue 1.Grație acestei victorii, a patra înregistrată în ultimele cinci partide disputate, Olympique Marseille s-a apropiat la trei punte de ocupanta ultimului loc al podiumului, Olympique Lyon, clasamentul fiind dominat în continuare cu autoritate de Paris Saint-Germain, care are un avans de 17 puncte față de Lille, formația de pe locul secund.Rezultate:SâmbătăCaen - Paris Saint-Germain 1-2Au marcat: Ninga (56), respectiv Kylian Mbappe (59 - penalty, 87).Stade Remis - Amiens 2-2Au marcat: Dia (70), Cafaro (84), respectiv Konate (39 - penalty), Abdelhamid (44 - autogol).Angers - AS Monaco 2-2Au marcat: Tait (22, 45), respectiv Falcao (49, 80- penalty).DuminicăOGC Nice - RC Strasbourg 1-0A marcat: Atal (20).Lille OSC - Dijon 1-0A marcat: Lautoa (72 - autogol).Guingamp - FC Nantes 0-0Portarul Ciprian Tătărușanu a fost integralist la FC Nantes.Olympique Lyon - FC Toulouse 5-1Au marcat: Depay (10), B. Traore (30), Fekir (35 - penalty), Moussa Dembele (67, 71), respectiv Dossevi (15).Olympique Marseille - AS Saint-Etienne 2-0Au marcat: Balotelli (12), Thauvin (21 - penalty).Partida Girondins Bordeaux - Montpellier se dispută marți.Clasament: 1. Paris Saint-Germain, 71 puncte. 2. Lille, 54 puncte, 3. Olympique Lyon, 49 puncte, 4. Olympique Marseille, 44 puncte, 5. AS Saint-Etienne, 43 puncte, 6. Reims, 42 puncte, etc.