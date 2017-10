Oltchim de bătut

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Practic, am jucat cu lotul național. Prima șansă era a Oltchimului. Mi-a plăcut cum au luptat fetele, dar, la 11-8, când se putea realiza o minune, și-au intrat în rol arbitrii. Cei doi au demonstrat că regulamentul se poate interpreta în favoarea celor puternici. E adevărat că și noi am făcut greșeli, dar consider că Oltchim era de bătut astăzi (n.n. - ieri). Avem puterea de a învinge pe oricine la Constanța" Dumitru Muși, antrenor CS Tomis