Olimpism / România - Honduras, joi, pe Ibaraki Kashima Stadium. Declaraţii Mirel Rădoi

Primii sportivi români care vor evolua la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt fotbaliştii, echipa României urmând să joace, joi, 22 iulie, d ela ora 14.00, pe Ibaraki Kashima Stadium, contra Hondurasului, într-o partidă contând pentru Grupa B.Acest meci va marca revenirea fotbalului românesc la Jocuri după o pauză de 57 de ani, ultima participare fiind tot la Tokyo, în 1964.Iată declaraţiile făcute de selecţionerul Mirel Rădoi în conferinţa de presă de miercuri, 21 iulie:„Mai avem două posturi de clarificat pentru titularizare, în rest știm echipa pentru mâine. Mai avem antrenamentul din această seară, iar mâine la prânz vom definitiva primul 11.Va trebui să alternăm momentele când facem presing și când ne retragem, pentru că e o temperatură diferită, o umiditate mult mai mare, iar jucătorii nu sunt la cel mai înalt nivel de pregătire, firește. Totuși, așa a fost și înainte de EURO U21 din 2019, am fost echipa cu cele mai puține zile de pregătire și cel mai mic coeficient UEFA și am devenit surpriza competiției. Sper să se întâmple la fel.Honduras e o echipă care are automatisme foarte bune pentru dezvoltarea jocului în zonele 2 și 3, dacă o lași să paseze. În schimb, este o echipă care în momentul posesiei se deschide, așa că dacă reușim să recuperăm mingea foarte sus o putem prinde dezorganizată.Honduras are jucători foarte creativi de la mijloc în sus, dinamici. În ultima treime încearcă să creeze ocazii doar prin calitatea fotbaliștilor, fără automatisme și principii. În plus, ce face Honduras și e important pentru orice echipă, termină foarte repede orice acțiune. E un lucru de învățat pentru că, dacă pierzi mingea și acțiunea nu e terminată, riști să fii prins de adversar.Coreea de Sud e favorită la locul 1 în această grupă pentru că au avut nevoie de mai puțin timp să se adapteze la fusul orar, cunosc particularitățile acestei zone unde jucăm, formează un lot foarte competitiv și puternic. Celelalte trei echipe cred că ne vom lupta pentru poziția secundă în grupă. Practic, cine câștigă în meciul Honduras-România are foarte mari șanse să termine pe locul doi în grupă”.Foto: Federaţia Română de Fotbal / frf.ro