Olimpism / Răzvan Turea, ambasador la Festivalul Virtual al Tineretului UTS 2020

Federaţia Internaţională de Sanie (FIL) l-a desemnat ambasador la Festivalul Virtual al Tineretului UTS 2020 pe tânărul Răzvan Turea, informează cosr.ro.În vârstă de 17 ani, campion naţional de juniori la sanie, în 2020, medaliat cu bronz la Campionatele Europene ale juniorilor, la echipe şi ocupant al locului 5 cu echipa la Jocurile Olimpice de tineret de la Lausanne, de la începutul acestui an, Răzvan Turea s-a declarat onorat că poate reprezenta România la prima ediţie a festivalului.„Sunt recunoscător Federaţiei Internaţionale de Sanie că mi-a oferit oportunitatea de a reprezenta nu numai sportul acesta, dar şi ţara noastră, România, căreia vreau să îi aduc apreciere şi respect”, a scris sportivul pe pagina sa de Facebook.Anul acesta, pandemia Covid-19 a dat viaţă Festivalului Virtual al Tineretului care, în condiţiile în care o serie de evenimentele sportive au fost anulate, a echivalat cu oportunitatea pozitivă de a merge mai departe şi de a aduce toţi iubitorii de sport împreună.Organizat de United Through Sports (UTS), festivalul se desfăşoară sub patronajul Comitetului Olimpic Internaţional, Comitetului Paralimpic Internaţional, Jocurilor Olimpice Speciale, al SportAccord şi al Asociaţiei Globale a Federaţiilor Sportive Internaţionale.Foto: cosr.ro