Olimpism / Melodia oficială a Festivalului Olimpic al Tineretului European Vuokatti 2021

Melodia oficială a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) Vuokatti 2021, competiția care ar fi trebuit să se desfășoare luna aceasta, dar a fost amânată din cauza pandemiei pentru decembrie 2021, va putea fi fredonată chiar de acum.

„Long in to the Night” („Departe în noapte”) a fost lansată de organizatori pentru a evidenția că valorile acestui eveniment sunt tinerii, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.







Piesa îi încurajează pe cei mai valoroși sportivi participanți la FOTE să acționeze respectând valorile spiritului olimpic, să prețuiască prietenia, jocul corect și toleranța.

Ujo Sanchez a compus și a produs melodia, interpreta Heikki Mäkäräinen a scris versurile, iar casa de discuri Bromantic Pictures & Records a imprimat piesa.