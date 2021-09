Olimpism / FOTE 2022 Vuokatti - 200 de zile. A fost lansat videoclipul muzical oficial

A fost lansat videoclipul muzical oficial al competiției din Finlanda, întrecere care se va desfășura între 12-17 decembrie 2021 și 20-25 martie 2022.Videoclipul muzical a fost lansat cu 200 de zile înaintea ceremoniei de deschidere a Festivalului Olimpic al Tineretului European.El este o continuare a melodiei lansate anterior „Long in to the Night event”, o întărire a mesajului evenimentului „tinerii creează viitorul” și o modalitate de a încuraja și înveseli tinerii sportivi să acționeze în spiritul valorilor olimpice. Mesajul videoclipului este că dacă crezi în propriile tale vise aripile te vor purta către ele, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Videoclipul muzical poate fi vizionat pe canalul de Youtube EYOF2022Vuokatti la https://youtu.be/ezCQd48V1ocCompozitor și producător: Ujo SanchezVersuri și voce: Heikki MäkäräinenFoto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / EYOF 2022 Vuokatti