Olimpism / Concursul Național de Arte Plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, ediţia a XXIX-a

Bucuria copiilor de a se exprima prin artă a învins încă o dată pandemia Covid-19. Pentru al doilea an consecutiv, Concursul Național de Arte Plastice „Jocurile Olimpice în imaginația copiilor”, ajuns la cea de a XXIX-a ediție, s-a desfășurat în condiții speciale, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.În ciuda tuturor dificultăților, evenimentul organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), prin Academia Olimpică Romănă (AOR) cu sprijinul Ministerului Educaţiei (ME) și al Solidarității Olimpice (departament din cadrul Comitetului Internațional Olimpic) s-a bucurat de o participare record.Nu mai puțin de 2.278 de lucrări provenite din municipiul București și alte 37 de județe de la nivel național (Botoșani, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Prahova, Covasna, Brăila, Buzău, Suceava, Dolj, Constanța, Dâmbovița, Bihor, Iași, Bacău, Călărași, Sibiu, Arad, Ilfov, Gorj, Argeș, Sălaj, Cluj, Mureș, Olt, Vâlcea, Bistrița Năsăud, Galați, Maramureș, Caraș-Severin, Vrancea, Giurgiu, Vaslui, Neamț, Satu Mare, Brașov, Teleorman) au intrat în competiție pe trei categorii de vârstă: 6-10 ani - 293 lucrări, 11-14 ani - 1.280 lucrări, 15-18 ani - 305 lucrări.Juriul, alcătuit din Adrian Brăescu, inspector pentru arte plastice în cadrul ME, Elena Stoica, profesor de educație plastică la Corbeni, jud. Argeș, Ioana Streinu, inspector școlar pentru arte vizuale în cadrul ISMB și Adriana Conță, profesor la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, a ales 42 de lucrări pentru a fi premiate.Premiile constând în materiale de pictură, albume de artă și diplome, vor fi trimise câștigătorilor prin intermediul unei firme de curierat.Foto: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / cosr.ro