Olimpism / Cei nouă medaliaţi la JO Tokyo 2020, decoraţi de preşedintele României

Președintele României, Klaus Iohannis, i-a decorat pe cei nouă sportivi tricolori care au câștigat medalii la Jocurile Olimpice Tokyo 2020.În cadrul ceremoniei care a avut loc în grădina Palatului Cotroceni, Ancuța Bodnar și Simona Radiș, campioanele olimpice, au fost decorate cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa I, Ana Maria Popescu, medaliată cu argint, a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în Grad de Cavaler, iar canotorii Cosmin Pascari, Ștefan Berariu, Mugurel Semciuc, Mihăiță Țigănescu, Cirpian Tudosă și Marius Cozmiuc, medaliați cu argint, au primit Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a II-a, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.„Vă felicit pentru rezultatele sportive deosebite şi folosesc acest prilej să transmit aprecierea mea întregului lot naţional care a participat la Jocurile Olimpice.Vreau să le mulţumesc, totodată, oamenilor care au contribuit la succesul fiecăruia dintre dumneavoastră, adesea mai puţin vizibili, şi aici mă refer la antrenorii şi staff-urile dumneavoastră, dar şi la familiile şi prietenii care vă oferă sprijin necondiţionat. De multe ori, în spatele fiecărei medalii se află o armată de oameni care vă susţin şi vă încurajează. Pe umerii dumneavoastră apasă aşteptări şi speranţe uriaşe din partea românilor, mai ales în finalele competiţiilor. Momentele de bucurie de pe podium se clădesc însă prin ani de muncă asiduă, cu multe sacrificii şi lacrimi, printr-o îmbinare echilibrată a talentului cu efortul, perseverenţa şi concentrarea. Pentru toate aceste lucruri meritaţi aprecierea şi recunoştinţa tuturor”, a declarat preşedintele Iohannis.Simona Radiș a fost vocea medaliaților. În fața premierului Florin Cîțu, a președintelui Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a secretarului general COSR George Boroi, a președinților celor două federații Elisabeta Lipă și Marius Florea, a Șefului de Misiune Tokyo 2020 Florin Mișcă, a antrenorilor Antonio Colamonici și Radu Podeanu, canotoarea a declarat:„Vă mulțumim în numele tuturor medaliaților la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 pentru acest moment. Este măsura valorii, a muncii și a pasiunii pe care le-am depus pentru a fi printre cei mai buni din lume.Am reușit pentru că am știut să fim o echipă. Ne-a unit mândria de a concura pentru România, ne-a legat dorința de a fi printre cei mai buni și ne-au motivat performanțele celor de dinaintea noastră, a campionilor care au creat istoria sportului românesc. Am avut încredere, am știut să muncim împreună și am învățat să împărțim succesul cu cei care ne-au fost alături. Le mulțumim în mod special antrenorilor, văzuți și nevăzuți, toți sunt importanți în drumul nostru spre podiumul olimpic”.Foto: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / cosr.ro / Dragoș Asaftei / Fotograf Administrația Prezidențială