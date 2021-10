Olimpism / A XXIX-A ediţie a Conferinței Naționale de Medicină Sportivă, la Casa Olimpică

Sala Amfiteatru din incinta Casei Olimpice din București este, timp de două zile, joi, 14 octombrie, și vineri, 15 octombrie, gazda celei de-a XXIX-a Conferințe Naționale de Medicină Sportivă.Evenimentul are loc în regim hibrid, în sală fiind permis doar accesul persoanelor vaccinate, cele nevaccinate putând lua parte la discuții online, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Din programul primei zile:- Masă rotundă unde se va discuta activitatea echipei medicale a României la JO Tokyo 2021 - Diana Torje, Dan Tănase, Antonia Onaca, Adrian Nica, Vasile Oșean- Screening for Talent? Genetic athletic selection – Fact or fiction? & Heat injury and illness prevention for Tokyo 2020: What is the IOC doing? - Yannis Pitsiladis- Abordarea stărilor psihice de limită la Jocurilor Olimpice - Alina Gherghișan- Century of speed? Not for kids with Sever and Accessory Navicular Bone - Iulia Drăgoi- Exercițiul fizic și rinichiul sănătos/bolnav - o relație love and hate - Adrian Covic- Actualităţi în lista doping 2022 - Gabriela Andreiaşu- Suportul nutrițional în sindromul de oboseală cronică la sportivi - Şerban Damian- Creșterea performanței prin antrenamentul izoinerțial - studiu de caz - Toma Vasilescu- Erori și realitate în evaluarea capacității de efort anaerob prin teste ce folosesc săriturile pe verticală - Pierre de Hilerin- Sportul şi diabetul zaharat - Daniel CoșmaPrima zi a Conferinței se va încheia cu Adunarea Generală de alegeri a Societății Române de Medicină Sportivă.Foto: Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / cosr.ro