Olimpism / A început Festivalul Olimpic al Tineretului European Voukatti 2022

Duminică seară, într-un decor plin de zăpadă, flacăra olimpică s-a aprins la Vuokatti pentru prima parte a Festivalului Olimpic al Tineretului European. Delegațiile participante la turneul olimpic de hochei și-au adus steagurile în arenă. Letonia, Cehia, Belarus, Rusia și Finlanda participă la competiție, informează Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.Flacăra Păcii a fost adusă în arenă de snowboarderul Veera Immonen din Sotkamo și de fostul jucător de hochei Arto Sirviö, tot din Sotkamo. În cele din urmă, hocheistul Lenni Hämeenaho a aprins flacăra.La Ceremonia de Deschidere au prezentat mesaje primarul din Sotkamo Mika Kilpeläinen, secretarul general al Comitetului Olimpic Finlandez Mikko Salonen și președintele comisiei de coordonare EOC, Florin Mișcă.În discursul său, secretarul adjunct al COSR s-a adresat tinerilor sportivi:„După 21 de ani, Vuokatti va oferi din nou tinerilor sportivi europeni o trambulină către viitor în cariera lor sportivă. Felicitări sportivilor pentru câștigarea unui loc la această ediție a Festivalului Olimpic pentru Tineret! Talentul, dedicarea și angajamentul v-au adus aici. FOTE vă aparține. Aceasta este oportunitatea voastră de a străluci. Amintiți-vă că FOTE înseamnă mai mult decât performanță. Onoarea de a fi un participant FOTE nu este determinată de victorie, ci de modul în care concurați. Caracterul contează mult mai mult decât medaliile. Respectați-vă gazdele. Respectă-ți adversarii. Amintiți-vă că sunteți cu toții modele. Dacă faceți asta, vei inspira generațiile următoare!”, a spus Florin Mișcă.În timpul nopții, s-a auzit imnul oficial al competiției, „Long in to the Night”. În cadrul ceremoniei, s-a prezentat dansul oficial al evenimentului, Kajaani Dance.Turneul de hochei pe gheață pentru băieți începe luni, 13 decembrie, la ora 15.00, când Rusia și Cehia se vor înfrunta. Meciurile vor continua cu partida dintre Finlanda și Republica Cehă, de la ora 18.30.Celelalte întreceri din cadrul Festivalului Olimpic de Tineret European Vuokatti 2022 vor avea loc între 20 şi 25 martie 2022.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român