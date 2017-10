„Olanda este mai puternică, noi trebuie să fim mai inteligenţi“

Adrian Mutu, vedeta naționalei tricolore:

„Olanda este mai puternică, noi trebuie să fim mai inteligenți“

Atacantul Adrian Mutu, fotbalist de numele căruia se leagă în mare măsură speranțe de calificare ale naționalei României la EURO 2008, spune că Olanda este un adversar de prim calibru, însă tricolorii au la rându-i armele lor. Adrian Mutu a venit bine dispus, ieri, la întâlnirea cu presa. Întârzierea de o oră și jumătate n-a mai contat și jurnaliștii l-au asaltat imediat cu întrebări. „Brilianul" speră ca tradiția rezultatelor nefavorabile din jocurile cu Olanda să se întrerupă, România să înscrie, să câștige și să fie calificată la Europene înainte de duelul de la Sofia, cu Bulgaria. „Partida cu Olanda este extrem de importantă, pentru că putem face un pas uriaș către turneul final. Sper să joc bine, să ajut echipa să învingă. Va conta mai puțin dacă voi marca sau nu, acum punctele sunt prețioase. Nu cred că olandezii se vor mulțumi cu un scor egal. Vin să câștige. Au o echipă mai puternică decât a noastră și, pentru a-i putea răpune, trebuie să fim mai inteligenți, mai bine organizați", a declarat Adrian Mutu. Fotbalistul spune că, față de eșuatele campanii precedente, naționala tricoloră s-a mai maturizat, are un plus de experiență. „Organizarea va fi decisivă. Față de alți ani, nu suntem disperați după puncte. Tactic, nu trebuie să ne cantonăm în apărare, dar nici să ne aruncăm în valuri în atac. Olandezii au atacanți rapizi, care te pot oricând surprinde. Dacă va fi - Doamne ajută! - să marcăm primii, va trebui să avem știința de a gestiona situația astfel încât să păstrăm avantajul până la final", este de părere vedeta Fiorentinei. Să scăpăm de calvarul de la Sofia Adrian Mutu spune că este de preferat ca naționala să își asigure încă de sâmbătă calificarea la EURO 2008 și să meargă la Sofia, pentru jocul cu Bulgaria, doar în excursie. „Dacă batem Olanda, bulgarii nu ne mai pot ajunge. Dar, dacă sâmbătă pierdem sau facem egal, va trebui să scoatem un punct din infernul de la Sofia. M-aș bucura să fim calificați la acea oră, pentru că în Bulgaria ne așteaptă un calvar", a avertizat fotbalistul.