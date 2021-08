Oina, sportul naţional continuă să fie promovat. „Am depus un proiect în acest sens”

Oina este sportul naţional românesc şi multă lume ştie acest lucru, însă nu mulţi cunosc regulile jocului. Putem spune că oraşul Constanţa este capitala naţională a oinei, mai ales că aici, la malul mării, avem cea mai bună echipă de oină din ţară, Frontiera Constanţa.Preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicu Dobre, ne-a dezvăluit în premieră ce competiţii urmează să fie organizate până la finalul anului.„La Constanţa nu mai avem competiţii programate în acest an. Am avut 10 competiţii de copii, atât la fete cât şi la băieţi. S-a jucat pe iarbă, dar şi pe plajă. Săptămâna aceasta urmează să mergem la Buşteni, acolo unde va fi primul turneu play-off al campionatului Naţional. Va participa şi Frontiera Tomis Constanţa, cea mai bună echipă din România la ora actuală. Apoi vom merge la Frasin, acolo unde este programată Cupa Federaţiei. De asemenea, constănţenii sunt favoriţi să câştige acolo. Am invitat o echipă din Basarabia şi avem câteva persoane care doresc să promoveze oina. Încercăm să o ducem în fosta Românie Mare”, a declarat pentru „Cuget Liber” preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicu Dobre.Frontiera Tomis Constanţa este cea mai bună echipă de oină din România. Unul dintre cei mai în vârstă jucători de oină din ţară, Mihai Georgescu, joacă la cel mai înalt nivel şi îşi ajută echipa să câştige în continuare trofee.„Nu este chiar atât de simplu să fii cel mai bun. De exemplu, la finala Cupei României care s-a disputat la Cumpăna, Frontiera a întâlnit o echipă extrem de puternică, Biruinţa Gherăeşti. De regulă, Frontiera Tomis se duela cu echipa jandarmeriei, Straja Bucureşti, care din motive necunoscute s-a desfiinţat. Biruinţa Gherăeşti este o echipă foarte bună care a avut o evoluţie extraordinară în finală. Doar mobilizarea exemplară a celor de la Frontiera Tomis a făcut ca trofeul să rămână la Constanţa. Diferenţa este făcută de inspiraţia de moment a câtorva jucători. Constanţa are un avantaj mare şi anume are jucători cu experienţă. Gherăeştiul are o echipă formată din tineri lipsiţi de experienţă. Constanţa îl are pe cel mai bun jucător, pe Mihai Georgescu. El face de multe ori diferenţa însă trebuie să ne dăm seama că are aproape 50 de ani. Cu toată viaţa lui ultra-sportivă pe care o duce, vârsta îşi va spune, la un moment dat, cuvântul. Nu ai cum să joci până la 80 de ani. Nu mai poţi face toate fazele jocului”, a mai spus Nicu Dobre.El a explicat că există şi un proiect depus prin care cu ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, oina să fie promovată în judeţ, mai ales în şcoli.„Avem un proiect pe care vrem să îl depunem pentru renaşterea oinei şi avem nevoie de finanţarea Consiliului Judeţean Constanţa. Acesta este un proiect separat faţă de cel de la primărie prin care Frontiera Tomis primeşte finanţare. Trebuie să facem un proiect pilot la nivelul judeţului Constanţa în ceea ce priveşte promovarea oinei ca joc naţional românesc. Din păcate, există foarte mulţi oameni care nu cunosc acest sport. Am primit înţelegerea necesară la Constanţa pentru a depune acest proiect şi astfel să contribuim la promovarea oinei în fiecare şcoală, urmând ca ulterior să organizăm şi competiţii. Este un proiect mare care îşi propune şi un schimb de generaţii pentru echipa constănţeană. Avem destul de multe echipe de copii, doar că diferenţa o face modul de participare. Acum doi ani am avut la nivel de copii în jur de 400 de echipe înscrise în diferite competiţii”, a concluzionat Nicu Dobre.