Oina şi "surorile" sale! Reunirea sporturilor tradiționale cu baston

Federaţia Română de Oină a câştigat spre finanţare prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene proiectul „Reunirea sporturilor tradiționale cu baston”.Împreună cu încă trei organizaţii din Europa Centrală și de Est, respectiv România, Ungaria şi Polonia, Federaţia Română de Oină îşi propune să contribuie la popularizarea sporturilor tradiționale cu baston în rândul tinerilor. Concret, cele patru organizaţii partenere se vor concentra pe explorarea sporturilor tradiționale cu baston şi minge mică din țările lor, respectiv oina - România, meta - Ungaria şi palant - Polonia, vor identifica asemănările și originile culturale ale acestor sporturi și le vor promova în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani.În acest scop, organizațiile partenere vor crea un spațiu pentru schimbul de bune practici legate de zona sporturilor și jocurilor tradiționale, vor studia sporturile menționate și vor elabora o broșură cu istoria și regulile lor. Acest lucru va fi promovat prin activități la nivelul tuturor organizațiilor partenere și va facilita contextul înființării unei structuri care să se concentreze pe promovarea sporturilor tradiționale cu baston şi minge mică.Proiectul se va derula pe durata a doi ani şi va începe la 1 ianuarie 2021.„Mulţumim mult partenerilor noştri din acest proiect: Ingens Risus (România), Legaramlat Nonprofit kft (Ungaria) şi Institute for the Development of Sport Education (Polonia).Mulţumiri speciale partenerilor noştri din România care au scris acest proiect şi au reuşit să transpună într-o activitate deosebită informaţiile transmise de federaţie”, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicolae Dobre.