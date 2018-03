Oina românească, promovată în India

Duminică, 4 martie, în New Delhi, a avut loc primul meci de oină din istoria Indiei.A fost unul demonstrativ, dar care arată că sportul nostru național are forța de a se extinde și peste hotare.Iată ce a declarat președintele Federației Române de Oină, constănțeanul Nicolae Dobre, despre experiența indiană.„Acum câteva luni, am fost contactat de Narander Kumar, un pasionat al sporturilor cu mingea mică și baston, din New Delhi. Mi-a spus că îi place foarte mult oina și că vrea să o introducă în țara sa. Logic, a primit imediat sprijin din partea noastră și am stabilit detaliile pentru această acțiune deosebit de interesantă. După mai multe schimburi de informații, duminică am avut și prima acțiune practică. Narander și elevii săi au realizat un meci demonstrativ de oină în New Delhi. Primul meci de oină din istoria Indiei! Vreau să-l felicit pentru această reușită și să-i urez mult succes în continuare. Împreună cu el, am început și activitățile instituționale pentru a se practica oina acolo, în India”, a declarat Nicolae Dobre.În ultimii ani, sportul nostru național a trecut barierele țării, ajungând în țări precum Italia, Japonia, Indonezia, Marea Britanie, iar acum India. Pe plan național s-au înființat tot mai multe echipe, cele mai multe în mediul rural, acolo unde primesc toată susținerea autorităților locale, în demersul promovării sportului cu baston.